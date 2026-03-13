Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
Киев регулярно атакует химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью беспилотников , а также готовит теракты и провокации с использованием... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T13:21
2026-03-13T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Киев регулярно атакует химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью беспилотников , а также готовит теракты и провокации с использованием химоружия против России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химоружия Владимир Тарабрин в рамках выступления на 111 -й исполнительного совета ОЗХО в Гааге.По словам постпреда, ВСУ готовятся организовать провокацию с использованием химоружия с целью последующего обвинения российских военных. Со ссылкой на данные спецслужб Тарабрин сообщил, что в конце декабря прошлого года в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск РХБЗ ВСУ. В частности, их присутствие отмечено в районе Изюмского приборостроительного завода.Также он подчеркнул, что российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ. Российские спецслужбы продолжают выявлять украинские диверсионные ячейки на своей территории, которые, помимо прочего, вынашивают планы по осуществлению терактов против отдельных лиц и скоплений людей, гражданских и стратегических объектов, в том числе с задействованием отравляющих химических веществ. Данные об этих планах Россия передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран", - констатировал Тарабрин.Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами, сообщал ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), новости сво, озхо, новости, украина
Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ

Киев продолжает атаки на химические объекты и готовит провокацию против РФ

13:21 13.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛюди в камуфляже
Люди в камуфляже - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Киев регулярно атакует химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью беспилотников , а также готовит теракты и провокации с использованием химоружия против России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химоружия Владимир Тарабрин в рамках выступления на 111 -й исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
"Киев не прекращает регулярные террористические атаки на химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью БПЛА, повреждение которых чревато выбросом опасных химикатов и, как следствие, масштабным химическим заражением населения и окружающей среды", – цитирует Тарабрина РИА Новости.
По словам постпреда, ВСУ готовятся организовать провокацию с использованием химоружия с целью последующего обвинения российских военных. Со ссылкой на данные спецслужб Тарабрин сообщил, что в конце декабря прошлого года в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск РХБЗ ВСУ. В частности, их присутствие отмечено в районе Изюмского приборостроительного завода.
Также он подчеркнул, что российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ. Российские спецслужбы продолжают выявлять украинские диверсионные ячейки на своей территории, которые, помимо прочего, вынашивают планы по осуществлению терактов против отдельных лиц и скоплений людей, гражданских и стратегических объектов, в том числе с задействованием отравляющих химических веществ. Данные об этих планах Россия передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран", - констатировал Тарабрин.
Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами, сообщал ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
