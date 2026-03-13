https://crimea.ria.ru/20260313/kiev-gotovit-terakty-i-provokatsii-s-khimikatami-protiv-rf-1154306648.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Киев регулярно атакует химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью беспилотников , а также готовит теракты и провокации с использованием химоружия против России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химоружия Владимир Тарабрин в рамках выступления на 111 -й исполнительного совета ОЗХО в Гааге.По словам постпреда, ВСУ готовятся организовать провокацию с использованием химоружия с целью последующего обвинения российских военных. Со ссылкой на данные спецслужб Тарабрин сообщил, что в конце декабря прошлого года в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск РХБЗ ВСУ. В частности, их присутствие отмечено в районе Изюмского приборостроительного завода.Также он подчеркнул, что российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ. Российские спецслужбы продолжают выявлять украинские диверсионные ячейки на своей территории, которые, помимо прочего, вынашивают планы по осуществлению терактов против отдельных лиц и скоплений людей, гражданских и стратегических объектов, в том числе с задействованием отравляющих химических веществ. Данные об этих планах Россия передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран", - констатировал Тарабрин.Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами, сообщал ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Владимирской области опровергли информацию о химическом выбросеКиев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныСхрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР

