Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО

Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО

Армия России уничтожила самолет Су-27 и вертолет воздушных сил Украины. Российские военнослужащие продвинулись и закрепились по фронту. За неделю киевский режим РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T14:08

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153205387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b1f402f4471fd8726dbe43cb243d0098.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила самолет Су-27 и вертолет воздушных сил Украины. Российские военнослужащие продвинулись и закрепились по фронту. За неделю киевский режим потерял 9145 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1665 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении составили свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад боеприпасов.В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Всего за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1245 военнослужащих, три танка, 29 боевых бронированных машин. Уничтожены 72 автомобиля, 24 орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. На данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери украинских формирований в зоне ответственности группировки превысили 2130 военнослужащих, ВСУ также лишились 27 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение. Всего на данном направлении противник потерял до 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и материальных средств за неделю.Вооруженные силы РФ также разбили шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS и две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Средствами ПВО сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силамиПод контролем Киева остается 15-17% территории ДНРОтменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова

2026

