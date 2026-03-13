Рейтинг@Mail.ru
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
Объездная автодорога вокруг Алушты готова на восемьдесят процентов, работы идут с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика АО... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Объездная автодорога вокруг Алушты готова на восемьдесят процентов, работы идут с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика АО "ВАД".Протяженность новой четырехполосной трассы в обход Алушты - почти восемь километров."Магистраль пролегает частично в горной местности и включает возведение большого количества искусственных сооружений. В их числе: две транспортные развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, а также семь путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен", - уточнили в компании.К работам на объекте подрядчик приступил три года назад, добавили в пресс-службе.В декабре прошлого года сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика. Новая магистраль проходит через село Изобильное. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации. При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом годуНа участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты

Объездная дорога в обход Алушты готова уже на 80 процентов – подрядчик

11:47 13.03.2026
 
Строительство объездной дороги в обход Алушты
 Строительство объездной дороги в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Объездная автодорога вокруг Алушты готова на восемьдесят процентов, работы идут с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика АО "ВАД".
"Контрактный срок завершения работ - конец 2026 года, однако традиционно компания идет с опережением графика, и на сегодняшний день общая готовность составляет более 80%", - говорится в сообщении.
Протяженность новой четырехполосной трассы в обход Алушты - почти восемь километров.
Строительство объездной дороги в обход Алушты
 Строительство объездной дороги в обход Алушты
Строительство объездной дороги в обход Алушты
"Магистраль пролегает частично в горной местности и включает возведение большого количества искусственных сооружений. В их числе: две транспортные развязки в разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, а также семь путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен", - уточнили в компании.
К работам на объекте подрядчик приступил три года назад, добавили в пресс-службе.
В декабре прошлого года сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика. Новая магистраль проходит через село Изобильное. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации. При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
В Керчи открыли важную транспортную развязку
 
