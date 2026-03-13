Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с Трампом

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с Трампом - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с Трампом

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу объединиться и вместе "разобраться" с президентом США Дональдом Трампом, который стремится разрушить единство... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T18:03

2026-03-13T18:03

2026-03-13T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу объединиться и вместе "разобраться" с президентом США Дональдом Трампом, который стремится разрушить единство Евросоюза по примеру его противников. Об этом пишет дипломатический корреспондент FT в Брюсселе Генри Фой в британской газете Financial Times.По словам автора публикации, в интервью изданию Каллас заявила, у Евросоюза "сложные отношения" со США, поскольку Брюссель понимает: США хотят расколоть Европу, что и дали понять.При этом в Брюсселе понимают, что пока страны ЕС "должны покупать у Америки", в том числе вооружение, потому что у Европы "нет ни средств, ни возможностей, ни навыков, которые для этого нужны".Почему Европа никак не решится на мир с РоссиейПри этом, по ее словам, многие страны ЕС, особенно соседи России, настороженно относятся к любым инициативам, которые грозят обострить напряженность в отношениях с Трампом или ускорить спровоцировать быстрый уход США из Европы.Так что "27 членов Евросоюза расходятся во мнениях о том, как вести себя с США", тогда как Европа должна объединяться, чтобы жестко противостоять, сказала Каллас."Топить Зеленского": зачем Орбану шумиха вокруг угроз своей семьеПо словам Каллас, администрация Трампа намерена "расколоть Европу приемами ее противников". В частности, в Белом доме неоднократно заявляли, что европейские правительства препятствуют установлению мира на Украине, а ряд политиков в Европе, в том числе "самый прокремлевский" премьер-министр Виктор Орбан его откровенно поддерживают, констатировала глава дипломатии ЕС.

сша

кая каллас, новости, европейский союз (ес), сша, дональд трамп, политика, в мире