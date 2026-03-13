https://crimea.ria.ru/20260313/gigantskiy-razlom-na-solntse--k-zemle-idut-magnitnye-buri-1154298534.html

Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, повышенный геомагнтный фон может спровоцировать появление полярных сияний.Как уточняют ученые, корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Дыра является долгоживущим образованием и месяц назад при прошлом солнечном обороте уже оказывалась на видимой стороне диска. При этом тогда не вызвала геомагнитных возмущений выше уровня G2, отметили астрономы.Магнитная буря уровня G1 может обрушится на Землю уже вечером 13 марта, прогнозировали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активность Солнца снизилась до минимальных значенийНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

