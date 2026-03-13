Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, повышенный геомагнтный фон может спровоцировать появление полярных сияний.
"Сегодня ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры. В течение суток ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы", – проинформировали в Лаборатории.
Как уточняют ученые, корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Дыра является долгоживущим образованием и месяц назад при прошлом солнечном обороте уже оказывалась на видимой стороне диска. При этом тогда не вызвала геомагнитных возмущений выше уровня G2, отметили астрономы.
"Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз. Модели показывают возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Если этот прогноз сбудется, то довольно высокой будет вероятность формирования сегодня интенсивных полярных сияний", – прогнозируют специалисты.
Магнитная буря уровня G1 может обрушится на Землю уже вечером 13 марта, прогнозировали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
