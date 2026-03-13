Рейтинг@Mail.ru
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
Магнитные бури ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, повышенный геомагнтный фон может спровоцировать появление полярных сияний.Как уточняют ученые, корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Дыра является долгоживущим образованием и месяц назад при прошлом солнечном обороте уже оказывалась на видимой стороне диска. При этом тогда не вызвала геомагнитных возмущений выше уровня G2, отметили астрономы.Магнитная буря уровня G1 может обрушится на Землю уже вечером 13 марта, прогнозировали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активность Солнца снизилась до минимальных значенийНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, новости, метеозависимость
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури

Магнитные бури с полярными сияниями идут к Земле – ученые

09:01 13.03.2026
 
© xras.ruКорональная дыра на Солнце
Корональная дыра на Солнце
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Магнитные бури ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, повышенный геомагнтный фон может спровоцировать появление полярных сияний.
"Сегодня ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры. В течение суток ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы", – проинформировали в Лаборатории.
Как уточняют ученые, корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Дыра является долгоживущим образованием и месяц назад при прошлом солнечном обороте уже оказывалась на видимой стороне диска. При этом тогда не вызвала геомагнитных возмущений выше уровня G2, отметили астрономы.
"Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то не будет большой ошибкой ожидать схожий уровень и в этот раз. Модели показывают возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Если этот прогноз сбудется, то довольно высокой будет вероятность формирования сегодня интенсивных полярных сияний", – прогнозируют специалисты.
Магнитная буря уровня G1 может обрушится на Землю уже вечером 13 марта, прогнозировали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Активность Солнца снизилась до минимальных значений
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
 
