"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть

13.03.2026

"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть

Таиланд готов покупать нефть у России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера страны Пхипхата Ратчакитпракана.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Таиланд готов покупать нефть у России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера страны Пхипхата Ратчакитпракана.Инициатором переговоров станет министерство энергетики Таиланда.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Минфин США разрешил закупки российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Действующий ранее запрет отменен на месяц.Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииТрамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное

