Рейтинг@Mail.ru
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/est-khoroshaya-novost-tailand-gotov-pokupat-rossiyskuyu-neft-1154299412.html
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть - РИА Новости Крым, 13.03.2026
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
Таиланд готов покупать нефть у России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера страны Пхипхата Ратчакитпракана. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T09:43
2026-03-13T09:43
российская нефть
нефть
новости
таиланд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_bc4d11677a31f828dfbf46649af9f640.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Таиланд готов покупать нефть у России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера страны Пхипхата Ратчакитпракана.Инициатором переговоров станет министерство энергетики Таиланда.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Минфин США разрешил закупки российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Действующий ранее запрет отменен на месяц.Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииТрамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского проливаПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
таиланд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8057300087e5e22845758c3109e64c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская нефть, нефть, новости, таиланд, в мире
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть

Власти Таиланда заявили о готовности к переговорам с Россией о поставках нефти

09:43 13.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Таиланд готов покупать нефть у России, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление вице-премьера страны Пхипхата Ратчакитпракана.
"Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти", - заявил он в ходе брифинга по ситуации на Ближнем Востоке.
Инициатором переговоров станет министерство энергетики Таиланда.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Минфин США разрешил закупки российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Действующий ранее запрет отменен на месяц.
Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
 
Российская нефтьНефтьНовостиТаиландВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
11:09Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
10:59На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
10:46Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
10:37Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
10:28Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
10:20Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
10:14В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
10:03Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
09:51В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
09:43"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
09:33На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
09:11Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
Лента новостейМолния