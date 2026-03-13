https://crimea.ria.ru/20260313/delo-o-khischenii-pri-remonte-mitridatskikh-lestnits---delo-podryadchika-v-sude-1154313011.html

Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Генерального директора подрядной организации в Крыму обвиняют в хищении 210 млн рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Дело передают в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, в августе 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" с юрлицом, возглавляемым обвиняемым, был заключен государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ Больших и Малых Митридатских лестниц, которые являются объектами культурного наследия.Уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре напомнили, что ранее инженер государственного учреждения, которая приняла у подрядной организации работы, осуждена за превышение должностных полномочий.О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

