Рейтинг@Mail.ru
Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/delo-o-khischenii-pri-remonte-mitridatskikh-lestnits---delo-podryadchika-v-sude-1154313011.html
Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
Генерального директора подрядной организации в Крыму обвиняют в хищении 210 млн рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Дело... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T15:15
2026-03-13T15:17
митридат
хищение
керчь
реализация фцп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145930523_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_79fc6a2c7c1bea9cad31f478a84d010f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Генерального директора подрядной организации в Крыму обвиняют в хищении 210 млн рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Дело передают в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, в августе 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" с юрлицом, возглавляемым обвиняемым, был заключен государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ Больших и Малых Митридатских лестниц, которые являются объектами культурного наследия.Уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре напомнили, что ранее инженер государственного учреждения, которая приняла у подрядной организации работы, осуждена за превышение должностных полномочий.О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
митридат
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145930523_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_619ef729dea1c1343200d0bde87fee8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митридат, хищение, керчь, реализация фцп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд

Дело о хищении 210 млн при ремонте Митридатских лестниц в Керчи передано в суд

15:15 13.03.2026 (обновлено: 15:17 13.03.2026)
 
© Администрация КерчиМитридатская лестница
Митридатская лестница
© Администрация Керчи
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Генерального директора подрядной организации в Крыму обвиняют в хищении 210 млн рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Дело передают в суд, сообщает прокуратура Крыма.
По версии следствия, в августе 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" с юрлицом, возглавляемым обвиняемым, был заключен государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ Больших и Малых Митридатских лестниц, которые являются объектами культурного наследия.
"Мужчина, зная, что применяемые материалы не соответствуют требованиям проектной документации, внес в акты выполненных работ недостоверные сведения об их надлежащем качестве. Таким образом на счет подрядной организации были необоснованно перечислены более 210 млн рублей, которыми руководитель распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
В прокуратуре напомнили, что ранее инженер государственного учреждения, которая приняла у подрядной организации работы, осуждена за превышение должностных полномочий.
О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей.
В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МитридатХищениеКерчьРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
15:15Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
14:52В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
14:27В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
14:20ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:08Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО
14:05У Крымского моста выросла очередь
13:59На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
13:51Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
13:45На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот
13:31В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта
13:27Россия гордится крымчанами – Песков
13:21Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
12:57Мощные удары нанесены по Украине - что поражено
12:36Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
12:2616 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
11:59ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
11:49В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
11:47Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
11:40Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов
Лента новостейМолния