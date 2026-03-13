Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
До 10 человек выросло число погибших при атаке украинских беспилотников по больнице в Донецкой Народной Республике. По факту случившегося возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 13.03.2026
донецкая народная республика (днр)
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
теракт
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
атаки всу
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при атаке украинских беспилотников по больнице в Донецкой Народной Республике. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Следкоме России.Украинские боевики атаковали больницу в ДНР 10 марта. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики. Сегодня число жертв атаки выросло.При осмотре места происшествия следовали обнаружили фрагменты БПЛА. Назначены взрывотехническая и другие экспертизы. Проверяются обстоятельства, изучаются сообщения очевидцев, проводятся следственные действия. Причастные к совершению теракта представители ВСУ устанавливаются, добавили в СК.ВСУ регулярно атакуют объекты мирной инфраструктуры на территории РФ и ее новых регионов. Так, вечером 10 марта киевские боевики нанесли удар семью крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным жителям в Брянске. Погибли семь и пострадали 42 человека. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.За неделю со 2 по 8 марта тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр), происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, теракт, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, атаки всу, новые регионы россии
Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек

Число погибших от удара по больнице в ДНР выросло до 10 – возбуждено дело о теракте

12:36 13.03.2026 (обновлено: 12:51 13.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при атаке украинских беспилотников по больнице в Донецкой Народной Республике. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Следкоме России.
Украинские боевики атаковали больницу в ДНР 10 марта. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики. Сегодня число жертв атаки выросло.

"В результате погибли 10 медицинских работников, 10 человек, среди которых девять медиков, получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

При осмотре места происшествия следовали обнаружили фрагменты БПЛА. Назначены взрывотехническая и другие экспертизы. Проверяются обстоятельства, изучаются сообщения очевидцев, проводятся следственные действия.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористического акта", - говорится в сообщении.
Причастные к совершению теракта представители ВСУ устанавливаются, добавили в СК.
ВСУ регулярно атакуют объекты мирной инфраструктуры на территории РФ и ее новых регионов. Так, вечером 10 марта киевские боевики нанесли удар семью крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным жителям в Брянске. Погибли семь и пострадали 42 человека. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
За неделю со 2 по 8 марта тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
