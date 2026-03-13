https://crimea.ria.ru/20260313/chislo-pogibshikh-ot-udara-vsu-po-bolnitse-v-donbasse-vyroslo-do-10-chelovek-1154305460.html

Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при атаке украинских беспилотников по больнице в Донецкой Народной Республике. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Следкоме России.Украинские боевики атаковали больницу в ДНР 10 марта. В тот момент в медучреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 врачей. Накануне было известно о восьми погибших. Все они - медики. Сегодня число жертв атаки выросло.При осмотре места происшествия следовали обнаружили фрагменты БПЛА. Назначены взрывотехническая и другие экспертизы. Проверяются обстоятельства, изучаются сообщения очевидцев, проводятся следственные действия. Причастные к совершению теракта представители ВСУ устанавливаются, добавили в СК.ВСУ регулярно атакуют объекты мирной инфраструктуры на территории РФ и ее новых регионов. Так, вечером 10 марта киевские боевики нанесли удар семью крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным жителям в Брянске. Погибли семь и пострадали 42 человека. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.За неделю со 2 по 8 марта тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

