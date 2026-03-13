https://crimea.ria.ru/20260313/blagoustroystvo-naberezhnoy-feodosii--kak-idut-raboty-1154288497.html

Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как идут работы, что запланировано сделать и когда объект рассчитывают сдать.Благоустройство набережной Феодосии анонсировали в ноябре прошлого года. Как сообщал глава администрации города Владимир Ким, эскизный проект благоустройства обсудили с жителями города и учли их пожелания.К этому времени на протяжении всего приморского променада демонтированы спуски к морю – пока ступеней нет, а пустые проемы ограждены сигнальными лентами. Также уже сейчас рабочие сняли опоры освещения и старые теневые навесы, облицовку с парапетов и клумб, частично разобрали плиточное покрытие.Как сообщили в мэрии, чугунное ограждение, отделяющее променад от пляжа, также по просьбам жителей менять не будут. Старые теневые навесы к этому времени уже демонтированы, их заменят на современные перголы. Также производится замена опор освещения и светильников, замена облицовки на железобетонных клумбах. Кроме того, на феодосийской набережной появятся новые скамейки и урны, планируется ремонт двух фонтанов.Как подчеркнули в пресс-службе, при корректировке проектных решений для консультации власти города привлекали одного из авторов проекта Новой набережной 70-х годов, архитектора Александра Кулабухова.10 марта мэр Феодосии Владимир Ким сообщал о том, что неизвестные украли чугунное ограждение на Новой набережной, где идет благоустройство – ограждения также были временно демонтированы для удобства производства работ и будут обновлены и возвращены на место. Сейчас элементы конструкции уже нашли в пункте приема металла, а похитителей устанавливают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииНа набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы

