Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как идут работы, что запланировано сделать и когда объект... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как идут работы, что запланировано сделать и когда объект рассчитывают сдать.Благоустройство набережной Феодосии анонсировали в ноябре прошлого года. Как сообщал глава администрации города Владимир Ким, эскизный проект благоустройства обсудили с жителями города и учли их пожелания.К этому времени на протяжении всего приморского променада демонтированы спуски к морю – пока ступеней нет, а пустые проемы ограждены сигнальными лентами. Также уже сейчас рабочие сняли опоры освещения и старые теневые навесы, облицовку с парапетов и клумб, частично разобрали плиточное покрытие.Как сообщили в мэрии, чугунное ограждение, отделяющее променад от пляжа, также по просьбам жителей менять не будут. Старые теневые навесы к этому времени уже демонтированы, их заменят на современные перголы. Также производится замена опор освещения и светильников, замена облицовки на железобетонных клумбах. Кроме того, на феодосийской набережной появятся новые скамейки и урны, планируется ремонт двух фонтанов.Как подчеркнули в пресс-службе, при корректировке проектных решений для консультации власти города привлекали одного из авторов проекта Новой набережной 70-х годов, архитектора Александра Кулабухова.10 марта мэр Феодосии Владимир Ким сообщал о том, что неизвестные украли чугунное ограждение на Новой набережной, где идет благоустройство – ограждения также были временно демонтированы для удобства производства работ и будут обновлены и возвращены на место. Сейчас элементы конструкции уже нашли в пункте приема металла, а похитителей устанавливают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкцииНа набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
феодосия, крым, новости крыма, благоустройство, набережные крыма, городская среда
Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы

В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной

07:10 13.03.2026 (обновлено: 08:14 13.03.2026)
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как идут работы, что запланировано сделать и когда объект рассчитывают сдать.
Благоустройство набережной Феодосии анонсировали в ноябре прошлого года. Как сообщал глава администрации города Владимир Ким, эскизный проект благоустройства обсудили с жителями города и учли их пожелания.
К этому времени на протяжении всего приморского променада демонтированы спуски к морю – пока ступеней нет, а пустые проемы ограждены сигнальными лентами. Также уже сейчас рабочие сняли опоры освещения и старые теневые навесы, облицовку с парапетов и клумб, частично разобрали плиточное покрытие.
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Благоустройство набережной в Феодосии

"В соответствии с запросом жителей замена плиточного покрытия производиться не будет, поскольку плитка в хорошем состоянии. Отдельные ее участки сняли временно, чтобы не повредить во время проезда тяжелой техники", – пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.

Как сообщили в мэрии, чугунное ограждение, отделяющее променад от пляжа, также по просьбам жителей менять не будут. Старые теневые навесы к этому времени уже демонтированы, их заменят на современные перголы. Также производится замена опор освещения и светильников, замена облицовки на железобетонных клумбах. Кроме того, на феодосийской набережной появятся новые скамейки и урны, планируется ремонт двух фонтанов.
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Благоустройство набережной в Феодосии
"Спуски к морю будут отремонтированы и освобождены от торговых объектов. Несколько нестационарных торговых объектов будут установлены на противоположной стороне – вдоль зеленой зоны набережной", – добавили в администрации курорта.
Как подчеркнули в пресс-службе, при корректировке проектных решений для консультации власти города привлекали одного из авторов проекта Новой набережной 70-х годов, архитектора Александра Кулабухова.
"Стоимость работ составляет 88 млн рублей. Срок их окончания по контакту – до 1 сентября 2026 года. При этом главой администрации поставлена задача завершить работы до дня города (последняя суббота июля – ред.)", – проинформировали в мэрии.
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Благоустройство набережной в Феодосии
10 марта мэр Феодосии Владимир Ким сообщал о том, что неизвестные украли чугунное ограждение на Новой набережной, где идет благоустройство – ограждения также были временно демонтированы для удобства производства работ и будут обновлены и возвращены на место. Сейчас элементы конструкции уже нашли в пункте приема металла, а похитителей устанавливают.
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца
"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымФеодосияКрымНовости КрымаБлагоустройствоНабережные КрымаГородская среда
 
