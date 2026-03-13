Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы

https://crimea.ria.ru/20260313/blagoustroystvo-naberezhnoy-feodosii--kak-idut-raboty-1154288497.html
07:10 13.03.2026 (обновлено: 08:14 13.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым.
В Феодосии проводится благоустройство Новой набережной. Корреспонденты РИА Новости Крым
выяснили, как идут работы, что запланировано сделать и когда объект рассчитывают сдать.
Благоустройство набережной Феодосии анонсировали в ноябре прошлого года. Как сообщал глава администрации города Владимир Ким, эскизный проект благоустройства обсудили с жителями города и учли их пожелания.
К этому времени на протяжении всего приморского променада демонтированы спуски к морю – пока ступеней нет, а пустые проемы ограждены сигнальными лентами. Также уже сейчас рабочие сняли опоры освещения и старые теневые навесы, облицовку с парапетов и клумб, частично разобрали плиточное покрытие.
"В соответствии с запросом жителей замена плиточного покрытия производиться не будет, поскольку плитка в хорошем состоянии. Отдельные ее участки сняли временно, чтобы не повредить во время проезда тяжелой техники", – пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.
Как сообщили в мэрии, чугунное ограждение, отделяющее променад от пляжа, также по просьбам жителей менять не будут. Старые теневые навесы к этому времени уже демонтированы, их заменят на современные перголы. Также производится замена опор освещения и светильников, замена облицовки на железобетонных клумбах. Кроме того, на феодосийской набережной появятся новые скамейки и урны, планируется ремонт двух фонтанов.
"Спуски к морю будут отремонтированы и освобождены от торговых объектов. Несколько нестационарных торговых объектов будут установлены на противоположной стороне – вдоль зеленой зоны набережной", – добавили в администрации курорта.
Как подчеркнули в пресс-службе, при корректировке проектных решений для консультации власти города привлекали одного из авторов проекта Новой набережной 70-х годов, архитектора Александра Кулабухова.
"Стоимость работ составляет 88 млн рублей. Срок их окончания по контакту – до 1 сентября 2026 года. При этом главой администрации поставлена задача завершить работы до дня города (последняя суббота июля – ред.)", – проинформировали в мэрии.
10 марта мэр Феодосии Владимир Ким сообщал о том, что неизвестные украли чугунное ограждение
на Новой набережной, где идет благоустройство – ограждения также были временно демонтированы для удобства производства работ и будут обновлены и возвращены на место. Сейчас элементы конструкции уже нашли в пункте приема металла, а похитителей устанавливают.
