Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ночь на пятницу над городом ПВО сбила 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. Пострадавших нет, есть повреждения в жилых домах. Как сообщалось, накануне вечером российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.11 марта в Севастополе военные также отразили атаку ВСУ, ПВО уничтожила 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. В этом случае тоже были зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.
Новости
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав

После атаки ВСУ на Севастополь прокуратура контролирует соблюдение прав людей

10:28 13.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ночь на пятницу над городом ПВО сбила 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. Пострадавших нет, есть повреждения в жилых домах.
"Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов 11 и 13 марта. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне вечером российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.
11 марта в Севастополе военные также отразили атаку ВСУ, ПВО уничтожила 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. В этом случае тоже были зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.
