https://crimea.ria.ru/20260313/ataki-vsu-na-sevastopol---prokuratura-kontroliruet-soblyudenie-prav---1154300191.html
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:28
2026-03-13T10:28
2026-03-13T10:28
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
атаки всу на крым
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153747530_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_3c9be0c257e3b2f637db954204174cb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ночь на пятницу над городом ПВО сбила 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. Пострадавших нет, есть повреждения в жилых домах. Как сообщалось, накануне вечером российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.11 марта в Севастополе военные также отразили атаку ВСУ, ПВО уничтожила 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. В этом случае тоже были зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153747530_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_b0b2817463e283b0bef4937317f9a100.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, атаки всу на крым, пво
Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
После атаки ВСУ на Севастополь прокуратура контролирует соблюдение прав людей