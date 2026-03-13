https://crimea.ria.ru/20260313/ataki-vsu-na-sevastopol---prokuratura-kontroliruet-soblyudenie-prav---1154300191.html

Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав

Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав

В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с двумя атаками БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ночь на пятницу над городом ПВО сбила 53 вражеских дрона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных. Пострадавших нет, есть повреждения в жилых домах. Как сообщалось, накануне вечером российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.11 марта в Севастополе военные также отразили атаку ВСУ, ПВО уничтожила 9 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. В этом случае тоже были зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

