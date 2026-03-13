https://crimea.ria.ru/20260313/ataka-vsu-na-sevastopol-povrezhdeny-doma-i-gorit-les-1154298054.html

Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома

Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома

53 вражеских дрона уничтожены в ночь на пятницу над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T07:50

2026-03-13T07:50

2026-03-13T09:08

атаки всу

атаки всу на крым

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153747463_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_2b62d7e17e698837a883fb8a2050afcf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 53 вражеских дрона уничтожены в ночь на пятницу над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных.По данным губернатора, на улице Генерала Острякова в одном из домов осколком дрона пробило крышу. В районе Золотого пляжа от сбитого беспилотника загорелся участок леса на 1,5 тысячах "квадратов". Спецслужбы сейчас работают на месте.В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава. В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому. В районе Фиолентовского шоссе в одном из садовых товариществ осколок от сбитого БПЛА разбил окно, перечислил также губернатор.Накануне вечером в районе Нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в семи окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж, сообщал Развожаев ранее. Вечером в четверг российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, крым