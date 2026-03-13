https://crimea.ria.ru/20260313/ataka-vsu-na-sevastopol-povrezhdeny-doma-i-gorit-les-1154298054.html
Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
53 вражеских дрона уничтожены в ночь на пятницу над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T07:50
2026-03-13T07:50
2026-03-13T09:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 53 вражеских дрона уничтожены в ночь на пятницу над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных.По данным губернатора, на улице Генерала Острякова в одном из домов осколком дрона пробило крышу. В районе Золотого пляжа от сбитого беспилотника загорелся участок леса на 1,5 тысячах "квадратов". Спецслужбы сейчас работают на месте.В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава. В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки к дому. В районе Фиолентовского шоссе в одном из садовых товариществ осколок от сбитого БПЛА разбил окно, перечислил также губернатор.Накануне вечером в районе Нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в семи окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж, сообщал Развожаев ранее. Вечером в четверг российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Всего за ночь над Крымским полуостровом , Черным и Азовским морями сбиты 100 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
