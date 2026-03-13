Рейтинг@Mail.ru
Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
В пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2026-03-13T00:01
2026-03-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520597_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fb92d908f958a3f33e76c6a829de5c17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +13…+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +8, днем +10...+16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном и восточном побережье +3…+8; днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +13…+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +8, днем +10...+16 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
