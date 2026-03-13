Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 13 марта
Какой сегодня праздник: 13 марта
Какой сегодня праздник: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Какой сегодня праздник: 13 марта
13 марта тайцы чествуют слонов, а жители Люксембурга зажигают большие костры и встречают весну. А еще в этот день родился великий русский педагог Антон... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 13 марта тайцы чествуют слонов, а жители Люксембурга зажигают большие костры и встречают весну. А еще в этот день родился великий русский педагог Антон Макаренко.Что празднуют в миреВ Таиланде – Национальный день слона. У тайцев это мощное животное считается символом божества, а также верным помощником на пашне и в войнах. Дата праздника приурочена к событию 13 марта 1963 года, когда Королевский лесной департамент провозгласил белого слона национальным животным страны.13-й день третьего месяца – самый удачный для мистических ритуалов. В этот день в Люксембурге проходит фестиваль огня – Бургзонндег, на котором зажигают костры, встречающие весну и рождение нового солнца. Огонь костров символизирует победу солнца над зимой. А весна приходит под ритмы барабанов.Знаменательные событияВ 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью самостоятельно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов". Ныне – "Известия".В 1988 году был открыт самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель Сэйкан (53,85 км), соединивший японские острова Хонсю и Хоккайдо.В 1989 году английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги изобрели всемирную паутину – World Wide Web (WWW), названную Интернет.Кто родился13 марта 1888 года родился выдающийся советский педагог Антон Макаренко, изменивший мировую систему воспитания. Основные положения его учения отражены в трудах: "Марш 30 года", "Педагогическая поэма", "Флаги на башнях". ЮНЕСКО признала Антона Макаренко величайшим педагогом мира.В 1907 году на свет появился румынский историк религий и исследователь мифологии Мирча Элиаде. Он – автор более 30 научных и философских трудов, переведенных на 18 языков мира. Наиболее ценными являются исследования шаманизма, йоги, космогонических мифов и "примитивных" религиозных верований.В 1910 году родилась артистка цирка, первая в СССР женщина-дрессировщица львов Ирина Бугримова. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый – Цезарь – стал другом на долгие годы. С ее искусством был знаком весь мир. Львы Бугримовой выполняли невероятные по тому времени номера: ходили по канату и качались на качелях под куполом цирка.В 1913 году родился Сергей Михалков – человек-эпоха, человек-легенда, родоначальник знаменитой российской творческой династии. Он был поэтом, драматургом, баснописцем, общественным деятелем, председателем Союза писателей РСФСР. А главное – он создал текст к гимну СССР, а потом и текст гимна современной России.Также 13 марта родились врач и телеведущая Елена Малышева, летчик-космонавт Александр Самокутяев, актрисы Ирина Алферова и Кая Скоделарио, вокалист, лидер группы "Disturbed" Дэвид Майкл Дрейман и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 13 марта

Что празднуют в России и в мире 13 марта

00:00 13.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 13 марта тайцы чествуют слонов, а жители Люксембурга зажигают большие костры и встречают весну. А еще в этот день родился великий русский педагог Антон Макаренко.

Что празднуют в мире

В Таиланде – Национальный день слона. У тайцев это мощное животное считается символом божества, а также верным помощником на пашне и в войнах. Дата праздника приурочена к событию 13 марта 1963 года, когда Королевский лесной департамент провозгласил белого слона национальным животным страны.
13-й день третьего месяца – самый удачный для мистических ритуалов. В этот день в Люксембурге проходит фестиваль огня – Бургзонндег, на котором зажигают костры, встречающие весну и рождение нового солнца. Огонь костров символизирует победу солнца над зимой. А весна приходит под ритмы барабанов.

Знаменательные события

В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью самостоятельно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.
В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов". Ныне – "Известия".
В 1988 году был открыт самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель Сэйкан (53,85 км), соединивший японские острова Хонсю и Хоккайдо.
В 1989 году английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги изобрели всемирную паутину – World Wide Web (WWW), названную Интернет.

Кто родился

13 марта 1888 года родился выдающийся советский педагог Антон Макаренко, изменивший мировую систему воспитания. Основные положения его учения отражены в трудах: "Марш 30 года", "Педагогическая поэма", "Флаги на башнях". ЮНЕСКО признала Антона Макаренко величайшим педагогом мира.
В 1907 году на свет появился румынский историк религий и исследователь мифологии Мирча Элиаде. Он – автор более 30 научных и философских трудов, переведенных на 18 языков мира. Наиболее ценными являются исследования шаманизма, йоги, космогонических мифов и "примитивных" религиозных верований.
В 1910 году родилась артистка цирка, первая в СССР женщина-дрессировщица львов Ирина Бугримова. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый – Цезарь – стал другом на долгие годы. С ее искусством был знаком весь мир. Львы Бугримовой выполняли невероятные по тому времени номера: ходили по канату и качались на качелях под куполом цирка.
В 1913 году родился Сергей Михалков – человек-эпоха, человек-легенда, родоначальник знаменитой российской творческой династии. Он был поэтом, драматургом, баснописцем, общественным деятелем, председателем Союза писателей РСФСР. А главное – он создал текст к гимну СССР, а потом и текст гимна современной России.
Также 13 марта родились врач и телеведущая Елена Малышева, летчик-космонавт Александр Самокутяев, актрисы Ирина Алферова и Кая Скоделарио, вокалист, лидер группы "Disturbed" Дэвид Майкл Дрейман и другие.
