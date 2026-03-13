100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

https://crimea.ria.ru/20260313/90-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-1154297859.html

2026-03-13T07:28

2026-03-13T07:28

2026-03-13T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Крым отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает в пятницу утром Минобороны России.Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, 7 беспилотников российские военные сбили над Ростовской областью, пять – над Курской, три – над территорией Ставропольского края, два – над Брянской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской области, Волгоградской, Липецкой областями и республикой Татарстан. Всего над регионами России сбили 176 БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ. В период с 20 до 23 часов четверга уничтожены еще 4 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

