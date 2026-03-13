Рейтинг@Mail.ru
100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 13.03.2026
100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
Массированная атака ВСУ на Крым отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Крым отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает в пятницу утром Минобороны России.Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, 7 беспилотников российские военные сбили над Ростовской областью, пять – над Курской, три – над территорией Ставропольского края, два – над Брянской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской области, Волгоградской, Липецкой областями и республикой Татарстан. Всего над регионами России сбили 176 БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ. В период с 20 до 23 часов четверга уничтожены еще 4 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

07:28 13.03.2026 (обновлено: 07:43 13.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака ВСУ на Крым отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает в пятницу утром Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 12 марта до 7.00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 БПЛА над Республикой Крым, 18 – над акваторией Азовского моря и два – над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, 7 беспилотников российские военные сбили над Ростовской областью, пять – над Курской, три – над территорией Ставропольского края, два – над Брянской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской области, Волгоградской, Липецкой областями и республикой Татарстан. Всего над регионами России сбили 176 БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.
Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной - уничтожено еще 3 воздушные цели. Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ. В период с 20 до 23 часов четверга уничтожены еще 4 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
