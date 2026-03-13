Рейтинг@Mail.ru
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
За работу на СБУ житель Крыма получил 16 лет лишения свободы. По наводке украинских кураторов мужчина должен был забрать из тайника сим-карты, за эту "работу"... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. За работу на СБУ житель Крыма получил 16 лет лишения свободы. По наводке украинских кураторов мужчина должен был забрать из тайника сим-карты, за эту "работу" ему перечислили 4 тысячи рублей. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что 51-летний мужчина, являясь противником спецоперации, посредством интернет-мессенджеров установил и в дальнейшем поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником Службы безопасности Украины. В ходе очередного сеанса конспиративной связи куратор дал агенту задание – извлечь из одного тайника сим-карты.Две оставшиеся сим-карты мужчина хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний, уточнили в УФСБ. За выполнение задания, по ранее достигнутой договоренности с куратором, агенту на счет его банковской карты было зачислено денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, добавили в республиканской прокуратуре."Верховный суд Крыма приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Конфискован принадлежащий подсудимому мобильный телефон и 4 тысячи рублей", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Также в пятницу стало известно, что 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ

В Крыму на 16 лет осудили мужчину за работу на киевские спецслужбы – УФСБ

12:26 13.03.2026 (обновлено: 12:46 13.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. За работу на СБУ житель Крыма получил 16 лет лишения свободы. По наводке украинских кураторов мужчина должен был забрать из тайника сим-карты, за эту "работу" ему перечислили 4 тысячи рублей. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Следствием установлено, что 51-летний мужчина, являясь противником спецоперации, посредством интернет-мессенджеров установил и в дальнейшем поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником Службы безопасности Украины. В ходе очередного сеанса конспиративной связи куратор дал агенту задание – извлечь из одного тайника сим-карты.
"Получив координаты схрона в Симферополе, гражданин извлек из тайника картонную коробку с четырьмя сим-картами мобильных операторов Крыма, две из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, сокрыл в оборудованном им тайнике в другом крымском городе – Бахчисарае", – сказано в сообщении.
Две оставшиеся сим-карты мужчина хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний, уточнили в УФСБ.
За выполнение задания, по ранее достигнутой договоренности с куратором, агенту на счет его банковской карты было зачислено денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, добавили в республиканской прокуратуре.
"Верховный суд Крыма приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Конфискован принадлежащий подсудимому мобильный телефон и 4 тысячи рублей", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Также в пятницу стало известно, что 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
 
