Зеленский пытается посеять ненависть к России на десятки лет – социолог

Зеленский пытается расколоть общество на несколько поколений вперед – социолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Своими античеловеческими высказываниями глава киевского режима Владимир Зеленский пытается посеять ненависть к России среди граждан Украины на несколько поколений вперед. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социально-философских наук и массовых коммуникаций Севастопольского государственного университета Ольга Ярмак.
В интервью изданию Politico Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Также ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
По словам социолога, такие высказывания Зеленский делает, чтобы посеять ненависть ко всему русскому.
"Зеленский пытается создать социальные трещины между людьми России и Украины на несколько поколений вперед. Своими недопустимыми высказываниями он закладывает основы для раскола в будущем. Фактически сеет ненависть к России у еще нерожденных украинских детей", – считает Ольга Ярмак.
Социолог отметила, что чем хуже будут развиваться события на Украине, тем сильнее будет расчеловечивать русских Зеленский.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима.
Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей, заявил ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.
