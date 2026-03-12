https://crimea.ria.ru/20260312/zelenskiy-pytaetsya-poseyat-nenavist-k-rossii-na-desyatki-let--sotsiolog-1154286452.html

Зеленский пытается посеять ненависть к России на десятки лет – социолог

Своими античеловеческими высказываниями глава киевского режима Владимир Зеленский пытается посеять ненависть к России среди граждан Украины на несколько... РИА Новости Крым, 12.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145049567_0:106:667:481_1920x0_80_0_0_d369354d23a9866eb29cdeb590ee0793.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Своими античеловеческими высказываниями глава киевского режима Владимир Зеленский пытается посеять ненависть к России среди граждан Украины на несколько поколений вперед. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социально-философских наук и массовых коммуникаций Севастопольского государственного университета Ольга Ярмак.В интервью изданию Politico Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Также ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.По словам социолога, такие высказывания Зеленский делает, чтобы посеять ненависть ко всему русскому.Социолог отметила, что чем хуже будут развиваться события на Украине, тем сильнее будет расчеловечивать русских Зеленский.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей, заявил ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на КубаниЗеленский сделал признание о ядерном оружии для УкраиныРФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа

