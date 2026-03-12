Рейтинг@Mail.ru
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---lyudey-prizvali-sokhranyat-spokoystvie--1154266109.html
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T10:20
2026-03-12T10:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие

В Севастополе из-за учений военных до ночи будут слышны звуки взрывов - власти

10:20 12.03.2026
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - написал он.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда
10:55Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:48Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
10:41"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
10:20Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
10:12Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили
10:00Подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 11-летие
09:47Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного
09:34США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
09:19Медведев назвал Украину "Страной 404" и предрек конец кризиса
08:58В мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев
08:47Исчезнут за несколько дней: Европе не хватает боеприпасов и бронетехники
08:28Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
08:11К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар
07:48Ножи в спину революции: как писателя Аверченко Ленин похвалил
07:27163 года Вернадскому: где и как в Крыму рождались теории мирового ученого
07:2422 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:10На Кубани горит нефтебаза
06:42Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит
06:23Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
Лента новостейМолния