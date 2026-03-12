https://crimea.ria.ru/20260312/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---lyudey-prizvali-sokhranyat-spokoystvie--1154266109.html
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T10:20
2026-03-12T10:20
2026-03-12T10:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
В Севастополе из-за учений военных до ночи будут слышны звуки взрывов - власти