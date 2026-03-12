https://crimea.ria.ru/20260312/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---lyudey-prizvali-sokhranyat-spokoystvie--1154266109.html

Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие

Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие

В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T10:20

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг до позднего вечера будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

