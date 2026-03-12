https://crimea.ria.ru/20260312/vtb-chislo-kuplennykh-biletov-po-pushkinskoy-karte-prevysilo-5-mln-shtuk-1154274551.html

ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук

ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук - РИА Новости Крым, 12.03.2026

ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук

На сегодняшний день банк-оператор программы ВТБ выдал более 6 миллионов Пушкинских карт, а число купленных билетов по ним превысило 5 миллионов штук. С начала... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T13:03

2026-03-12T13:03

2026-03-12T13:03

втб

банк

пушкинская карта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150919611_0:102:1600:1002_1920x0_80_0_0_c9e639a637b50dcba8e5185f44daf442.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. На сегодняшний день банк-оператор программы ВТБ выдал более 6 миллионов Пушкинских карт, а число купленных билетов по ним превысило 5 миллионов штук. С начала года траты на покупку билетов по ним превысили 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Чаще всего Пушкинские карты использовали в Мордовии (65% держателей карт активно совершают покупки), Кемеровской области (62%), Северной Осетии (60%) и Чувашии (59%).Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита.Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и в приложении банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, пушкинская карта