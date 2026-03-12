Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. "К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким. Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в мессенджере Мах. В самом предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.Родственникам погибшего и пострадавшим окажут помощь, добавил Кондратьев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниПлощадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 разАнапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
краснодарский край, новости сво, атаки всу, вениамин кондратьев, происшествия
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы

На Кубани один человек погиб и двое ранены в результате атаки ВСУ на сельхозпредприятие

13:59 12.03.2026 (обновлено: 14:02 12.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района.
"К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким. Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в мессенджере Мах.
В самом предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Родственникам погибшего и пострадавшим окажут помощь, добавил Кондратьев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
 
Краснодарский крайНовости СВОАтаки ВСУВениамин КондратьевПроисшествия
 
