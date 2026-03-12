https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-predpriyatie-na-kubani---est-zhertvy-1154277407.html

ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы

ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.03.2026

ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы

ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T13:59

2026-03-12T13:59

2026-03-12T14:02

краснодарский край

новости сво

атаки всу

вениамин кондратьев

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. "К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким. Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в мессенджере Мах. В самом предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.Родственникам погибшего и пострадавшим окажут помощь, добавил Кондратьев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниПлощадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 разАнапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах

