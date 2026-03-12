https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-predpriyatie-na-kubani---est-zhertvy-1154277407.html
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T13:59
2026-03-12T13:59
2026-03-12T14:02
краснодарский край
новости сво
атаки всу
вениамин кондратьев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. "К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким. Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в мессенджере Мах. В самом предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.Родственникам погибшего и пострадавшим окажут помощь, добавил Кондратьев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниПлощадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 разАнапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости сво, атаки всу, вениамин кондратьев, происшествия
ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
На Кубани один человек погиб и двое ранены в результате атаки ВСУ на сельхозпредприятие
13:59 12.03.2026 (обновлено: 14:02 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, днем 12 марта в результате атаки беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района.
"К сожалению, уже известно об одном погибшем. Искренние соболезнования родным и близким. Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в мессенджере Мах.
В самом предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также было локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Родственникам погибшего и пострадавшим окажут помощь, добавил Кондратьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: