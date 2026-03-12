ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека

https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-gruzovoy-poezd-s-toplivom-v--lnr---raneny-dva-cheloveka-1154269058.html
При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.За ночь вражеские БПЛА ударили по трем муниципалитетам.В селе Власовка Краснодонского округа под ударом снова оказался учебно-воспитательный комплекс - там выбиты стекла. Меньше чем за месяц это вторая атака на него. Пострадавших нет. Школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти приступили к закрытию теплового контура.Кроме того, несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому району. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, атаки всу, леонид пасечник, обстрелы всу, новости, поезд, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
За ночь вражеские БПЛА ударили по трем муниципалитетам.
"В Свердловском муниципальном округе вражеские БПЛА атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Все службы задействованы в ликвидации последствий", - сказал он.
В селе Власовка Краснодонского округа под ударом снова оказался учебно-воспитательный комплекс - там выбиты стекла. Меньше чем за месяц это вторая атака на него. Пострадавших нет. Школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти приступили к закрытию теплового контура.
Кроме того, несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому району. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак.
