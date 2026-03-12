Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-gruzovoy-poezd-s-toplivom-v--lnr---raneny-dva-cheloveka-1154269058.html
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:42
2026-03-12T11:42
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
атаки всу
леонид пасечник
обстрелы всу
новости
поезд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137ac4841726998c4c741cc9e45c51c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.За ночь вражеские БПЛА ударили по трем муниципалитетам.В селе Власовка Краснодонского округа под ударом снова оказался учебно-воспитательный комплекс - там выбиты стекла. Меньше чем за месяц это вторая атака на него. Пострадавших нет. Школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти приступили к закрытию теплового контура.Кроме того, несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому району. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268164_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f29cea5a6d29b3a358910043b133257e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, атаки всу, леонид пасечник, обстрелы всу, новости, поезд, происшествия
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека

При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник

11:42 12.03.2026
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаПри атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник
При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
За ночь вражеские БПЛА ударили по трем муниципалитетам.

"В Свердловском муниципальном округе вражеские БПЛА атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Все службы задействованы в ликвидации последствий", - сказал он.

© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаПри атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник
При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник
В селе Власовка Краснодонского округа под ударом снова оказался учебно-воспитательный комплекс - там выбиты стекла. Меньше чем за месяц это вторая атака на него. Пострадавших нет. Школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти приступили к закрытию теплового контура.
Кроме того, несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому району. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииАтаки ВСУЛеонид ПасечникОбстрелы ВСУНовостиПоездПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
12:05Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
11:57В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
11:49В Севастополе открыли рейд
11:42ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
11:34Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
11:29Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
11:17Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму
11:05В Севастополе перекрыли рейд
10:59Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда
10:55Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:48Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
10:41"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
10:20Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
Лента новостейМолния