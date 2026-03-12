https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-gruzovoy-poezd-s-toplivom-v--lnr---raneny-dva-cheloveka-1154269058.html

ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека

ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека - РИА Новости Крым, 12.03.2026

ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека

При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T11:42

2026-03-12T11:42

2026-03-12T11:42

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

атаки всу

леонид пасечник

обстрелы всу

новости

поезд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137ac4841726998c4c741cc9e45c51c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на грузовой поезд с топливом в ЛНР ранены машинист и его помощник. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.За ночь вражеские БПЛА ударили по трем муниципалитетам.В селе Власовка Краснодонского округа под ударом снова оказался учебно-воспитательный комплекс - там выбиты стекла. Меньше чем за месяц это вторая атака на него. Пострадавших нет. Школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти приступили к закрытию теплового контура.Кроме того, несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому району. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, атаки всу, леонид пасечник, обстрелы всу, новости, поезд, происшествия