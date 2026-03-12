https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-gazovuyu-infrastrukturu-turetskogo-potoka-na-kubani-1154273791.html
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T12:54
2026-03-12T12:54
2026-03-12T12:54
министерство обороны рф
газопровод "турецкий поток"
кубань
краснодарский край
безопасность
новости сво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e50001804da5753314dc83547b6127bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре. Об этом сообщили в Минобороны.Как добавили в оборонном ведомстве, атака была предпринята в целях прекращения поставки газа европейским потребителям.В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям пытался нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9a09c4194577d9745bf6e28a5f5a40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, газопровод "турецкий поток", кубань, краснодарский край, безопасность, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, газ, поставки российского газа в европу
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
На Кубани ВСУ ударили дронами по компрессорной станции "Русская" - Минобороны