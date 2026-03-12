Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 12.03.2026
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре. Об этом сообщили в Минобороны.Как добавили в оборонном ведомстве, атака была предпринята в целях прекращения поставки газа европейским потребителям.В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям пытался нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
кубань
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 3.55 до 06.45 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа", говорится в сообщении.
Как добавили в оборонном ведомстве, атака была предпринята в целях прекращения поставки газа европейским потребителям.

"Ущерба обороняемому объекту не допущено", - подчеркнули в Минобороны.

В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям пытался нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
