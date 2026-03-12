https://crimea.ria.ru/20260312/vsu-atakovali-gazovuyu-infrastrukturu-turetskogo-potoka-na-kubani-1154273791.html

ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в... РИА Новости Крым, 12.03.2026

министерство обороны рф

газопровод "турецкий поток"

кубань

краснодарский край

безопасность

новости сво

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e50001804da5753314dc83547b6127bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре. Об этом сообщили в Минобороны.Как добавили в оборонном ведомстве, атака была предпринята в целях прекращения поставки газа европейским потребителям.В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям пытался нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

Новости

министерство обороны рф, газопровод "турецкий поток", кубань, краснодарский край, безопасность, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, газ, поставки российского газа в европу