Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ на Брянск. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T10:55
2026-03-12T10:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ на Брянск. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.Он уточнил, что состояние семи пострадавших стабильно тяжелое, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.Алексей Кузнецов добавил, что двоих пострадавших выписали из стационаров.Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску – Минздрав РФ

10:55 12.03.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ на Брянск. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжелом состоянии", – цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он уточнил, что состояние семи пострадавших стабильно тяжелое, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Алексей Кузнецов добавил, что двоих пострадавших выписали из стационаров.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
