Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 12.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260312/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-otmenena-1154250076.html
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T21:07
2026-03-12T21:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
Новости
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
Воздушная тревога в Севастополе отменена

В Севастополе отменили воздушную тревогу

21:07 12.03.2026
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
Лента новостейМолния