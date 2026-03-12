https://crimea.ria.ru/20260312/vengriya-ne-poddastsya-na-ugrozy-i-shantazh-zelenskogo--orban-1154286996.html

Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан

Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Венгерское правительство не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая перед избирателями.5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются шантажом и вышли за пределы всех границ.По словам премьера Венгрии, правительство его страны воспринимает угрозы серьезно, однако у них достаточно сил, чтобы защитить себя и остановить нефтяную блокаду.Вместе с тем, глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что грубые угрозы Владимира Зеленского Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС. Правительство Венгрии осуждает такое поведение и считает неприемлемыми.По его словам, в Венгрии понимают мотивацию Украины, которая заинтересована в том, чтобы к власти в Венгрии пришло проукраинское правительство оппозиционной партии "Тиса".Также сообщалось, что экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам. После угроз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньгиУкраина готова на все ради смены власти в Венгрии – СийяртоШантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие

