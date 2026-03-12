https://crimea.ria.ru/20260312/vengriya-ne-poddastsya-na-ugrozy-i-shantazh-zelenskogo--orban-1154286996.html
Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан
Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан
Венгерское правительство не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая перед... РИА Новости Крым, 12.03.2026
16:34 12.03.2026 (обновлено: 16:48 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Венгерское правительство не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая перед избирателями.
5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются шантажом и вышли за пределы всех границ.
"Мы никогда не допустим шантажа. Мы не допустим также угроз. Вы видите, что они угрожают венгерскому правительству, премьер-министру Венгрии и его семье, но вы должны понимать, что это не приведет ни к каким результатам", – цитирует Орбана РИА Новости.
По словам премьера Венгрии, правительство его страны воспринимает угрозы серьезно, однако у них достаточно сил, чтобы защитить себя и остановить нефтяную блокаду.
Вместе с тем, глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что грубые угрозы Владимира Зеленского Виктору Орбану противоречат намерению Украины вступить в ЕС. Правительство Венгрии осуждает такое поведение и считает неприемлемыми.
"Мы осуждаем то, что сейчас со стороны Украины и Зеленского в адрес Венгрии и венгерского премьер-министра поступают грубые угрозы. Это противоречит правилам дипломатии, противоречит тому факту, что Украина является страной-кандидатом в ЕС, которая в принципе намерена вступить в Евросоюз", – цитирует Гуйяша на правительственном брифинге РИА Новости.
По его словам, в Венгрии понимают мотивацию Украины, которая заинтересована в том, чтобы к власти в Венгрии пришло проукраинское правительство оппозиционной партии "Тиса".
Также сообщалось
, что экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам. После угроз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться.
