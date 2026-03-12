https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-otkryli-reyd-1154269410.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:49
2026-03-12T11:49
2026-03-12T11:50
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 10:55. На площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Спустя час движение возобновили.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд
Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
11:49 12.03.2026 (обновлено: 11:50 12.03.2026)