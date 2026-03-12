Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-otkryli-reyd-1154269410.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:49
2026-03-12T11:50
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 10:55. На площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Спустя час движение возобновили.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд

Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки

11:49 12.03.2026 (обновлено: 11:50 12.03.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд перекрыли в 10:55. На площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Спустя час движение возобновили.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
12:05Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
11:57В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
11:49В Севастополе открыли рейд
11:42ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
11:34Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
11:29Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
11:17Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму
11:05В Севастополе перекрыли рейд
10:59Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда
10:55Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:48Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
10:41"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
10:20Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
Лента новостейМолния