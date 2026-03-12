https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-otkryli-reyd-1154269410.html

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 12.03.2026

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в 10:55. На площадях Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Спустя час движение возобновили.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

