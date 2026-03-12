Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T20:12
2026-03-12T20:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

20:12 12.03.2026 (обновлено: 20:14 12.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.
Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
