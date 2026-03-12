https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-neizvestnyy-voditel-sbil-pensionerku-i-skrylsya-1154269544.html
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:57
2026-03-12T11:57
2026-03-12T11:57
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5ddb65d2f28a0b5c76313f44b68ecc72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.По информации правоохранителей, ДТП произошло 6 марта в период с 17:00 до 17:40 в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе.Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил, уточнили в ГАИ. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.Впоследствии, в связи с ухудшением самочувствия, женщина обратилась в медучреждение и была госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы.Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам: + 7 (8692) 73-84-01 или + 7 (8692) 73-84-02.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителяНа трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салонеВ ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f776ddc151f03ab1001fe92f8e6cb158.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе неизвестный водитель наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
По информации правоохранителей, ДТП произошло 6 марта в период с 17:00 до 17:40 в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне отсутствия пешеходного перехода (вне зоны его видимости)", – сказано в сообщении.
Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил, уточнили в ГАИ. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.
"Со слов потерпевшей, после наезда она потеряла сознание, когда очнулась, обнаружила себя на проезжей части вблизи обочины. Неустановленные лица, проезжавшие мимо, оказали содействие пострадавшей в транспортировке до места проживания", – добавили в сообщении.
Впоследствии, в связи с ухудшением самочувствия, женщина обратилась в медучреждение и была госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы.
Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам: + 7 (8692) 73-84-01 или + 7 (8692) 73-84-02.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: