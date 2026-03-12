Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.По информации правоохранителей, ДТП произошло 6 марта в период с 17:00 до 17:40 в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе.Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил, уточнили в ГАИ. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.Впоследствии, в связи с ухудшением самочувствия, женщина обратилась в медучреждение и была госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы.Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам: + 7 (8692) 73-84-01 или + 7 (8692) 73-84-02.
В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
По информации правоохранителей, ДТП произошло 6 марта в период с 17:00 до 17:40 в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне отсутствия пешеходного перехода (вне зоны его видимости)", – сказано в сообщении.
Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил, уточнили в ГАИ. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.
"Со слов потерпевшей, после наезда она потеряла сознание, когда очнулась, обнаружила себя на проезжей части вблизи обочины. Неустановленные лица, проезжавшие мимо, оказали содействие пострадавшей в транспортировке до места проживания", – добавили в сообщении.
Впоследствии, в связи с ухудшением самочувствия, женщина обратилась в медучреждение и была госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы.
Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам: + 7 (8692) 73-84-01 или + 7 (8692) 73-84-02.
