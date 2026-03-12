https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-neizvestnyy-voditel-sbil-pensionerku-i-skrylsya-1154269544.html

В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся

В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся - РИА Новости Крым, 12.03.2026

В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся

В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T11:57

2026-03-12T11:57

2026-03-12T11:57

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

госавтоинспекция севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154268621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5ddb65d2f28a0b5c76313f44b68ecc72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе разыскивают водителя авто, который наехал на 85-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.По информации правоохранителей, ДТП произошло 6 марта в период с 17:00 до 17:40 в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе.Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил, уточнили в ГАИ. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.Впоследствии, в связи с ухудшением самочувствия, женщина обратилась в медучреждение и была госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы.Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам: + 7 (8692) 73-84-01 или + 7 (8692) 73-84-02.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдавал назад и задавил пенсионерку - в Крыму будут судить водителяНа трассе в Крыму автобус въехал в иномарку – водителя зажало в салонеВ ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб 40-летний мотоциклист

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя