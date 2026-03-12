В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-na-podderzhku-pischevoy-promyshlennosti-napravyat-40-mln-rubley-1154282075.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку предприятий пищевой промышленности в 2026 году предусмотрено 40 миллионов рублей, из которых 28 уже направили на компенсацию пяти предпринимателям города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Почти 28 миллионов рублей направили на модернизацию предприятий пищевой промышленности Севастополя. Отборочная кампания проходила в феврале", – сказано в сообщении.
По результатам конкурса господдержку получат пять местных производителей. Предприятия закупили современное винодельческое оборудование, линии по производству колбас и колбасных изделий, а также оборудование для хлебопекарного производства. Теперь они получат компенсацию своих затрат.
Всего на реализацию этой меры поддержки в бюджете 2026 года предусмотрено 40 миллионов рублей, проинформировал губернатор Севастополя.
"В прошлом году поддержку получили 12 производителей, среди которых хлебопекарные, винодельческие, колбасные и рыбоперерабатывающие предприятия. Благодаря участию в программе они смогли купить и ввести введено в эксплуатацию 58 единиц нового оборудования", – напомнил Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать
единоразовую выплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
