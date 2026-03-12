https://crimea.ria.ru/20260312/v-sevastopole-na-podderzhku-pischevoy-promyshlennosti-napravyat-40-mln-rubley-1154282075.html

В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей

В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.03.2026

В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей

В Севастополе на поддержку предприятий пищевой промышленности в 2026 году предусмотрено 40 миллионов рублей, из которых 28 уже направили на компенсацию пяти... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T15:26

2026-03-12T15:26

2026-03-12T15:26

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

господдержка

промышленность россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154281961_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_98b8aea2ed4bfa219cbae6304a3dda3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку предприятий пищевой промышленности в 2026 году предусмотрено 40 миллионов рублей, из которых 28 уже направили на компенсацию пяти предпринимателям города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.По результатам конкурса господдержку получат пять местных производителей. Предприятия закупили современное винодельческое оборудование, линии по производству колбас и колбасных изделий, а также оборудование для хлебопекарного производства. Теперь они получат компенсацию своих затрат.Всего на реализацию этой меры поддержки в бюджете 2026 года предусмотрено 40 миллионов рублей, проинформировал губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму молодые специалисты, которые после обучения трудоустраиваются на промышленные предприятия, будут получать единоразовую выплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развитияВ 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жильеВ Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградников

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, господдержка, промышленность россии