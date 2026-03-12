https://crimea.ria.ru/20260312/v-mire-otsenili-rol-rossiyskikh-nefti-i-gaza--dmitriev--1154264330.html
В мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В мире начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в вопросах обеспечения стабильности глобальной экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.По поручению российского президента Владимира Путина он посетил США, где встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона.По его словам, в ходе визита в США обсуждалась текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках, а также перспективные проекты, которые могут содействовать восстановлению российско-американских отношений.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста ценВ британских хранилищах запасов газа осталось на два дняЦена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года
