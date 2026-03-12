Рейтинг@Mail.ru
В мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев
2026-03-12T08:58
2026-03-12T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В мире начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в вопросах обеспечения стабильности глобальной экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.По поручению российского президента Владимира Путина он посетил США, где встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона.По его словам, в ходе визита в США обсуждалась текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках, а также перспективные проекты, которые могут содействовать восстановлению российско-американских отношений.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста ценВ британских хранилищах запасов газа осталось на два дняЦена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года
кирилл дмитриев, россия, сша, нефть, российская нефть, газ, поставки российского газа в европу, экономика, политика, новости
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Газовый факел
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В мире начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в вопросах обеспечения стабильности глобальной экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По поручению российского президента Владимира Путина он посетил США, где встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона.

"Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе визита в США обсуждалась текущая кризисная ситуация на мировых энергетических рынках, а также перспективные проекты, которые могут содействовать восстановлению российско-американских отношений.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.
