https://crimea.ria.ru/20260312/v-krymu-uchastnik-svo-budet-stroit-reabilitatsionnyy-tsentr-1154267170.html

В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр

В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр - РИА Новости Крым, 12.03.2026

В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр

Наше интервью заканчивается вместе с его обеденным перерывом. Пойдемте, говорит, проведу вас к редакционной машине. И мы идем. Шаги его четкие и быстрые. Но он... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T19:10

2026-03-12T19:10

2026-03-12T19:10

эксклюзивы риа новости крым

герои крыма

крым

новости крыма

ветераны сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153824988_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df2d9527e3c5a4f2c41d493e1c0c6420.jpg

Наше интервью заканчивается вместе с его обеденным перерывом. Пойдемте, говорит, проведу вас к редакционной машине. И мы идем. Шаги его четкие и быстрые. Но он не торопится. Каждое его действие выверено. Вместе с ним можно переходить проезжую часть, не оглядываясь по сторонам. Он в ответе за тех, кто рядом. Он из штурмов пацанов своих выводил без потерь. И привык держать слово. Идем молча. И вдруг он говорит:– Там все как здесь, как в мирной жизни. Есть смелые и честные люди, а есть трусы и предатели. И алкоголики даже встречаются. Все, как здесь. Но только там притворяться не получится. Там с людей слетают маски.– Но ведь бояться на войне – это нормально...– Конечно. Боятся все. Но тут как в спорте – боишься только до начала соревнований. А дальше – адреналин. Еще страх ведь может стать осторожностью. Он может помочь быть внимательнее и действовать четче. Но я искренне уважаю людей, которые приходят и говорят: "Боюсь, и ничего с собой поделать не могу". Я таких людей даже в тыл переводил.На фронте Кирилл Корнийчук, боец с позывным Мордвин, провел три с половиной года. Стал замкомандира отряда "Крым" по ведению боевых действий Добровольческого корпуса Минобороны России. Получил семь ранений, награжден различными наградами. Сейчас он участник региональной кадровой программы "Герои Крыма". Проходит практику в минстрое республики. Работает ведущим инженером в государственном казенном учреждении "Инвестстрой РК". Изучает проектную и рабочую документацию, нормативную базу, строительные нормы и правила (СНиПы), стандарты и регламенты. Погружается в специфику работы службы заказчика и взаимодействие с подрядными организациями. Планирует построить реабилитационный центр для ветеранов СВО и мечтает открыть кадетскую школу для детей-сирот. Ведь сам когда-то был из их числа.Участник Крымской весны и доброволец из ЧОПа– У меня строительное образование. Закончил также Киевскую строительную академию. Но диплом не забрал, потому что в 2014 году, 24 февраля, сюда примчался. Тогда еще дедушка был жив. Мы принимали активное участие в событиях возле Госсовета республики. Позже с группой единомышленников я уехал в Севастополь. Мы блокировали воинские части и штаб ВСУ, когда Гайдука (экс-командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук – ред.) брали", – вспоминает боец. И добавляет, что тогда же, в Севастополе, он познакомился с военкором Александром Сладковым. И они до сих пор дружат. Сладков не раз приезжал к Мордвину на передовую.После событий Крымской весны Корнийчук поехал в ЛНР, ДНР – там принимал участие в боевых действиях. А в 2019 году стал гендиректором частной охранной организации в Симферополе. На фронт отправился в мае 2022 года. От разведчика дослужился до замкомандира проведения боевых действий.– Кирилл, почему решили податься в чиновники?– Я не чиновник и никогда им не буду. И если я привык добиваться результата, то добьюсь его, неважно в какой сфере. Костюм ничего не меняет. Таким, какой он есть, человек остается до конца своей жизни. Считаю, что нельзя быть малодушным, а любое дело нужно доводить до конца. Важно держать слово. Если государство посчитает, что я Родине нужнее там, на фронте, значит, вернусь обратно.– Как узнали о программах "Время героев" и "Герои Крыма"?– Товарищ из смежного подразделения стал участником программы "Время героев". Ну и я решил. Учился дистанционно. Еще в 2024 году. О региональной программе "Герои Крыма" узнал в феврале 2025-го, когда в госпитале лежал, где оказался после того, как попал под "хаймерсы". Пришло уведомление, что мои баллы в программе "Времени героев" очень хорошие, и что могу нажать на ссылку и попробовать свои силы в проекте "Герои Крыма". Я нажал и пришел.То "попадание под "хаймерсы" он называет "крайним разом" и "крайним ранением". Тогда противник выманил его в тыл за гуманитаркой при помощи дипфейка.– Связались, предложили гуманитарную помощь от фонда, который в реальности существует. Со мной по видео общалась девушка, которая там работает, но это была не она. Все было сделано с помощью искусственного интеллекта, – объясняет собеседник.На вопрос, почему именно его выманили, отвечает:– Злые были из-за того, что по моей инициативе мы со смежными подразделениями, благодаря соседям-танкистам, уничтожили очень много противников. Есть видеокадры, подтверждающие, что у них 28 убитыми за раз было! Так мы еще и Каменское штурмовали, южную окраину, прямо перед их "контрнаступом": в январе зачистили эту часть и удерживали успешно, а в мае-июне началось их контрнаступление. Но пошли они не по трассе, как планировали, а по полям.Отец и командир для своих бойцовЗамкомандира по ведению боевых действий разведчик Мордвин стал сразу же после штурма Каменского, в 2023-м году. Но фактически в бою он руководил этой операцией, даже не будучи командиром. Этот день называет одним из самых сложных для себя.Он вспоминает, как бежали по "открытке" (открытая, хорошо просматриваемая местность – ред.), как шли в наступление, как встретили в одном из дворов пенсионера, майора МВД СССР, который накинулся на него с топором, подумав, что он из ВСУ, а потом помог группе незамеченной приблизиться к противнику. Рассказывает, как вызывали огонь на себя и как зачистили все на рассвете, и с тех пор стояли на защите Каменского.– Когда ты занял позиции противника и при этом у тебя нет погибших – это счастье. А самое тяжелое – когда бойцы в бой идут без тебя. Терять товарищей тоже страшно. Но в ты думаешь о дальнейших боевых действиях", – признается боец. И добавляет: Когда ты за командира, то к бойцам относишься как к детям. Стараешься беречь. За три с половиной года у нас 30 погибших. С учетом пройденных освобожденных территорий и проведенных штурмовых действий это говорит о том, что мы берегли личный состав.В эвакуации он часто ходил сам, чтобы не рисковать людьми. В его теле остается более 30 осколков. В основном мелкие. Бывает, что они реагируют на погоду. В 2023 году его придавило стеной дома, так что сейчас дают знать о себе четыре грыжи, протрузии. Бывают дни, когда без уколов он не может встать с кровати. Признается, что не терпит жалости к себе. Считает, что жалось унижает человека. И с улыбкой вспоминает, что когда поступал учиться, то справок о том, что он сирота, не предоставил, чтобы никаких льгот и послаблений ему не было. Говорит: "Зачем искать легкие пути. Сложности закаляют характер".– У меня нет ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – ред.), мне не снятся какие-то страшные сны, подсознание не возвращает меня на фронт. И мне не нужен психолог. Вообще, считаю, что вся эта мода на психологов – это западная тема. Психологи. Пусть они жизнь проживут, а потом спрашивают. И нет, я не пью. Важно живое общение с друзьями, родными и близкими, – рассуждает боец.Мордвина Бог бережетКирилл верит, что его бережет молитва усопших родственников. Мамы, папы, брата, дедушки. Но особенно бабушки. Она бережет особенно, говорит он.– Однажды нас пулеметчик в упор расстреливал, пробил баки. Но Бог уберег. Потом я наклонился поднять, царствие небесное, "двухсотого" (погибшего – ред.). Мина пролетела, разорвалась. Ничего. Обошлось. Загрузил его, уехал, "трехсотых" вывез. И когда крайних "трехсотых" (раненых – ред.) довез до точки эвакуации, передавал медикам, ко мне из посадки ребята выбегают, бензин в баклажке несут. Увидели, что у меня баки пробиты. Забрал бензин, развернулся и обратно на передовую, – вспоминает собеседник.И таких ситуаций, когда, когда Бог уберег, было много. Однажды бойцы вышли на связь, он услышал в радиоэфире, что идет обстрел, что у них "трехсотые" и некому их эвакуировать. Поехал. Вывез. Позже у машины, на которой их эвакуировал, колесо отвалилось. Мчался он на ней через минные заграждения со скоростью 140 километров в час. И не отваливалось. Отвалилось только тогда, когда другие на ней ехали со значительно меньшей скоростью.– А однажды еду – влетает в стекло мина, прорывает дверь, прорывает порог, падает и не разрывается. Было и такое, когда 155-й снаряд натовский падал рядом и не разрывался, – делится боец.– Почему позывной у Вас Мордвин?– Это в честь матери. Она была родом из Мордовии. И я ее очень хорошо помню.Был в жизни Мордвина период, когда к нему зачастили журналисты с разных телеканалов. Увидели репортажи и в Мордовии. Представители землячества связались с бойцом, тоже спросили, почему у него такой позывной? Узнав о мордвинских корнях, пригласили в республику. Там Корнийчук не только встретился с родней по материнской линии, но и поучаствовал в открытии мемориальных досок погибшим бойцам. А еще ему присвоили звание почетного жителя Атюрьевского района республики.Трудности закаляют характерРодился Кирилл в Новофедоровке, но в шестилетнем возрасте, когда он осиротел, бабушка забрала его к себе в село Червоное Сакского района. Когда ему было четыре года – утонула мама, несчастный случай. Еще через два года не стало папы, а старший брат погиб в 23 года. Времена, на которые пришлось детство Кирилла, были тяжелыми. Уже с шести лет он работал – полол грядки, торговал на рынке тем, что выросло в саду и в огороде.– А своих детей как воспитываете?– У меня два старших сына и маленькая дочка. Они у меня не работают (улыбается). Мы, поколение у которого ничего не было, растит поколение, у которого есть все.– Вы уроки мужества в школах проводите, о чем дети спрашивают?– Спрашивают о страхах, спрашивают, как это быть раненым, спрашивают, какое там отношение между ребятами.– А свои дети о чем спрашивают?..– Я дома о войне ни слова не говорю. Вообще. Мы же там были для того, чтобы их это не коснулось. Знаете, когда там, за "лентой", стоишь на грани жизни и смерти, то думаешь, как твои дети будут расти без тебя. Но все равно – у меня лучшая работа в мире – Родину защищать. И я всегда ее хотел это делать. Помню, как в моем детстве к нам в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана. Мы ходили помогать ветеранам. И меня это в детстве тронуло.– Расскажите о своем итоговом индивидуальном проекте в рамках программы "Герои Крыма".– Хочу построить реабилитационный центр. Его строительство будет реализовано в рамках государственно-частного партнерства. Думаю, это можно сделать в Ленинском районе, но можно и в любом другом. Главное, чтобы было 40 гектаров земли, чтобы построить центр с нуля. Там будет и сам комплекс, и протезирование, и общая реабилитация. Также будет 9-этажный дом для проживания медицинского персонала.Но есть у Кирилла и второй проект в задумке. Он хотел бы также построить кадетский корпус для детей-сирот.– Конечно, бабушка с дедушкой воспитывали меня в любви. Но в детстве я часто ездил по лагерям-санаториям, в смены попадал с детьми-сиротами. И они, бывало, рассказывали о том, как плохо к ним относились в детдомах. И я мечтал построить такой дом, где бы к сиротам хорошо относились. Так что кадетский корпус для детей-сирот – этом моя детская мечта, – признается автор проекта.Боец настроен решительно. Он уже узнал, что в Нижнегорском районе полуострова под реконструкцию есть подходящие площади.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымОставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медикаБудка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

герои крыма, крым, новости крыма, ветераны сво