В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают
В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают
В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают
Сезон весенних продуктовых ярмарок стартовал в Крыму, в апреле они станут еженедельными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сезон весенних продуктовых ярмарок стартовал в Крыму, в апреле они станут еженедельными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Всего в Крыму, по его словам, проводится более 8 тысяч ярмарок разного формата. В Симферополе весной их традиционно три.Одна разворачивается около лицея на улице Киевской. Вторая - на улице Севастопольской – дублере, около ул. Дмитрия Ульянова, и третья на ул. Кечкеметской, возле Венгерского рынка, уточнил Кратюк.Сейчас на ярмарках, по словам министра, в широком ассортименте овощи и фрукты, и привозные, и поступающие с хранения, молочная и мясная продукция, а также рыба, в том числе свежевыловленная.В этом году, по словам министра, в организацию симферопольских ярмарок внесли небольшие изменения: убрали торговые точки с цветочной продукцией."У нас раньше продавались на этих ярмарках цветок и саженец. Сейчас мы их переместили на улицу Ракетную. То есть выделили отдельное место. Потому что хочется, чтобы продуктовая ярмарка была наполнена исключительно продуктами питания", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
Новости
В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают

В Крыму сезонные продуктовые ярмарки в апреле станут еженедельными

06:02 12.03.2026 (обновлено: 07:54 12.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сезон весенних продуктовых ярмарок стартовал в Крыму, в апреле они станут еженедельными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

"Ярмарки проводим сейчас с интервалом через субботу, потому что хотелось бы, чтобы был ассортимент хороший. Думаю, что с апреля месяца мы уйдем в еженедельный режим, ежесубботний", – сказал Кратюк.

Всего в Крыму, по его словам, проводится более 8 тысяч ярмарок разного формата. В Симферополе весной их традиционно три.
Одна разворачивается около лицея на улице Киевской. Вторая - на улице Севастопольской – дублере, около ул. Дмитрия Ульянова, и третья на ул. Кечкеметской, возле Венгерского рынка, уточнил Кратюк.
Сейчас на ярмарках, по словам министра, в широком ассортименте овощи и фрукты, и привозные, и поступающие с хранения, молочная и мясная продукция, а также рыба, в том числе свежевыловленная.

"Летом традиционно их свернем, потому что продукты животного происхождения должны реализовываться при достаточно умеренных температурах. Ассортимент будет меняться в течение года", – отметил Кратюк.

В этом году, по словам министра, в организацию симферопольских ярмарок внесли небольшие изменения: убрали торговые точки с цветочной продукцией.
"У нас раньше продавались на этих ярмарках цветок и саженец. Сейчас мы их переместили на улицу Ракетную. То есть выделили отдельное место. Потому что хочется, чтобы продуктовая ярмарка была наполнена исключительно продуктами питания", – резюмировал он.
