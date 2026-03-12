https://crimea.ria.ru/20260312/v-krymu-startoval-sezon-produktovykh-yarmarok-chto-predlagayut--1154249043.html

В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сезон весенних продуктовых ярмарок стартовал в Крыму, в апреле они станут еженедельными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Всего в Крыму, по его словам, проводится более 8 тысяч ярмарок разного формата. В Симферополе весной их традиционно три.Одна разворачивается около лицея на улице Киевской. Вторая - на улице Севастопольской – дублере, около ул. Дмитрия Ульянова, и третья на ул. Кечкеметской, возле Венгерского рынка, уточнил Кратюк.Сейчас на ярмарках, по словам министра, в широком ассортименте овощи и фрукты, и привозные, и поступающие с хранения, молочная и мясная продукция, а также рыба, в том числе свежевыловленная.В этом году, по словам министра, в организацию симферопольских ярмарок внесли небольшие изменения: убрали торговые точки с цветочной продукцией."У нас раньше продавались на этих ярмарках цветок и саженец. Сейчас мы их переместили на улицу Ракетную. То есть выделили отдельное место. Потому что хочется, чтобы продуктовая ярмарка была наполнена исключительно продуктами питания", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе К концу года появится ГОСТ на русскую кухню

