В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
В Крыму ежедневно восстанавливают около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На дорогах республики трудятся более 80 ремонтных бригад. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.03.2026
ремонт дорог
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно восстанавливают около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На дорогах республики трудятся более 80 ремонтных бригад. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Работы идут по графику и, с учетом благоприятных погодных условий, не будут приостановлены в выходные дни. В частности, в Добровском сельском поселении – в селах Лозовое и Пионерское - работают две бригады, первая готовит участки и выполняет фрезеровку, вторая укладывает асфальт, уточнил председатель Совмина."План на день только по этому участку составляет более 1 тысячи квадратных метров. На месте проверил количество рабочих, качество укладки и документацию. Сертификаты на асфальтобетонную смесь в порядке, используется материал нужной марки – А-16", – уточнил Юрий Гоцанюк.В конце каждой смены приемку выполненных работ осуществляют представители администраций муниципальных образований, добавил председатель республиканского правительства.Двумя днями ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что до конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт трассы Ялта – СевастопольВ городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницейВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
крым
ремонт дорог, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна

Больше 80 бригад ежедневно восстанавливает крымские дороги после зимы – Гоцанюк

17:32 12.03.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЯмочный ремонт дорог в Крыму
Ямочный ремонт дорог в Крыму
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно восстанавливают около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На дорогах республики трудятся более 80 ремонтных бригад. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"В Крыму продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог. Задействовано более 80 ремонтных бригад, которые ежедневно восстанавливают свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна", – сказано в сообщении.
Работы идут по графику и, с учетом благоприятных погодных условий, не будут приостановлены в выходные дни. В частности, в Добровском сельском поселении – в селах Лозовое и Пионерское - работают две бригады, первая готовит участки и выполняет фрезеровку, вторая укладывает асфальт, уточнил председатель Совмина.
"План на день только по этому участку составляет более 1 тысячи квадратных метров. На месте проверил количество рабочих, качество укладки и документацию. Сертификаты на асфальтобетонную смесь в порядке, используется материал нужной марки – А-16", – уточнил Юрий Гоцанюк.
В конце каждой смены приемку выполненных работ осуществляют представители администраций муниципальных образований, добавил председатель республиканского правительства.
Двумя днями ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что до конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ.
