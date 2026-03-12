https://crimea.ria.ru/20260312/v-krymu-ezhednevno-vosstanavlivayut-10-tysyach-kvadratov-dorozhnogo-polotna-1154288943.html

В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно восстанавливают около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На дорогах республики трудятся более 80 ремонтных бригад. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Работы идут по графику и, с учетом благоприятных погодных условий, не будут приостановлены в выходные дни. В частности, в Добровском сельском поселении – в селах Лозовое и Пионерское - работают две бригады, первая готовит участки и выполняет фрезеровку, вторая укладывает асфальт, уточнил председатель Совмина."План на день только по этому участку составляет более 1 тысячи квадратных метров. На месте проверил количество рабочих, качество укладки и документацию. Сертификаты на асфальтобетонную смесь в порядке, используется материал нужной марки – А-16", – уточнил Юрий Гоцанюк.В конце каждой смены приемку выполненных работ осуществляют представители администраций муниципальных образований, добавил председатель республиканского правительства.Двумя днями ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что до конца текущего месяца в Крыму отремонтируют около 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в ближайшее время будет проведена максимально полная ревизия улично-дорожной сети на территориях СНТ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт трассы Ялта – СевастопольВ городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницейВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

