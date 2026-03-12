Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T13:37
2026-03-12T13:37
дмитрий песков
кремль
россия
газопровод "турецкий поток"
кубань
краснодарский край
атаки всу
газ
поставки российского газа в европу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореОбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожилиУкраинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
россия
кубань
краснодарский край
дмитрий песков, кремль, россия, газопровод "турецкий поток", кубань, краснодарский край, атаки всу, газ, поставки российского газа в европу
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани

Песков назвал абсолютно безрассудными атаки Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани

13:37 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима", - цитирует Пескова РИА Новости.

На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
