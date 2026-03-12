https://crimea.ria.ru/20260312/v-kremle-prokommentirovali-ataki-na-turetskiy-potok-na-kubani-1154276308.html
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
12.03.2026
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
