Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/v-feodosii-slyshna-strelba-1154281503.html
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Феодосии слышна стрельба
В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:57
2026-03-12T14:57
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_96e52a63b8d27c2f43f1dfe21d18ac7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе в четверг до позднего вечера также будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_26:0:1466:1080_1920x0_80_0_0_080dd015467f5592477403094dbad37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии военные до ночи проводят учебные стрельбы

14:57 12.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТренировке по стрельбе в армии. Архивное фото
Тренировке по стрельбе в армии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации.
"12 марта с 15.00 до 17.00 и с 19.00 до 22.00 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Севастополе в четверг до позднего вечера также будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния