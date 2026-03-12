https://crimea.ria.ru/20260312/v-feodosii-slyshna-strelba-1154281503.html
В Феодосии слышна стрельба
В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе в четверг до позднего вечера также будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
