В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии слышна стрельба

12.03.2026

В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии военнослужащие во второй половине дня проводят тренировочные стрельбы. Об этом сообщили в местной администрации.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Севастополе в четверг до позднего вечера также будут тренироваться военные, отрабатывая навыки борьбы с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

