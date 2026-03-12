https://crimea.ria.ru/20260312/v-anape-uchaschikhsya-perevodyat-na-svobodnoe-poseschenie-iz-za-ugroz-bpla-1154295384.html

В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА

В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.По словам мэра, все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме. Решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители при условии уведомления педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.При этом она обратилась к родителям с просьбой взвешенно оценивать риски, поскольку не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен.Утром в четверг в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах, сообщала ранее Маслова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФНа Кубани горит нефтебазаКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать

