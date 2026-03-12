Рейтинг@Mail.ru
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА - РИА Новости Крым, 12.03.2026
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.По словам мэра, все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме. Решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители при условии уведомления педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.При этом она обратилась к родителям с просьбой взвешенно оценивать риски, поскольку не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен.Утром в четверг в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах, сообщала ранее Маслова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФНа Кубани горит нефтебазаКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА

В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак – власти

21:31 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
"В связи с участившимися угрозами применения БПЛА с 13 марта 2026 года вводим возможность свободного посещения школ, детсадов, учреждений допобразования, высших и средних учебных заведений", – написала Маслова в своем Telegram-канале.
По словам мэра, все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме. Решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители при условии уведомления педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.
При этом она обратилась к родителям с просьбой взвешенно оценивать риски, поскольку не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен.
"Все наши образовательные учреждения готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучения и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности. Если ребенок останется дома, родители обязаны будут обеспечить его безопасность самостоятельно", – написала мэр.
Утром в четверг в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах, сообщала ранее Маслова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
На Кубани горит нефтебаза
Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
 
