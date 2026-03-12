https://crimea.ria.ru/20260312/v-anape-uchaschikhsya-perevodyat-na-svobodnoe-poseschenie-iz-za-ugroz-bpla-1154295384.html
В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе школы, детские сады и вузы переводят на свободное посещение из-за угрозы беспилотных атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.По словам мэра, все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме. Решение, отправлять ребенка на учебу или нет, будут принимать родители при условии уведомления педагогов. Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.При этом она обратилась к родителям с просьбой взвешенно оценивать риски, поскольку не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен.Утром в четверг в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах, сообщала ранее Маслова.
"Все наши образовательные учреждения готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучения и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности. Если ребенок останется дома, родители обязаны будут обеспечить его безопасность самостоятельно", – написала мэр.
