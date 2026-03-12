https://crimea.ria.ru/20260312/uspekhi-kryma-besyat-kievskiy-rezhim---zakharova-1154281329.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. За то время, пока полуостров был под контролем Украины, регион "развивался" по остаточному принципу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году."Напомню этому самому банковскому отребью, что тогда, 16 марта 2014 года, происходило на самом деле. Это был исторический выбор. Он стал результатом очень сложных политических процессов, начавшихся после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и при этом имевших свою историю", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что большинство крымчан тогда выразили желание присоединиться к России."Мы видим вот эту самую злобную агрессию, ненависть до скрежета зубов, воплощенную в террористических актах. И мы знаем, почему их это так бесит. Потому что они, я имею в виду киевский режим и тех, кто за ним стоял, не вкладывали ни финансы, ни душу в это действительно уникальное место (Крым - ред.)", – сказала она.Захарова подчеркнула, что при Украине Крым "развивался" по остаточному принципу. Киевские власти стравливали и сталкивали людей, делали все, чтобы оторвать коренных жителей полуострова от своих родственников и общего культурного пространства с Россией.Сегодня можно уверенно сказать, что Крым вновь занял достойное место среди регионов России, принося пользу и радость своим жителям и гостям, сказала Захарова."Улучшена инфраструктура здравоохранения, образование. Реализованы сотни проектов социального значения. Это свидетельствует о долгосрочной стратегии, которая направлена на улучшение качества жизни крымчан, укрепление позиций региона в экономическом пространстве нашей страны", – отметила представитель МИД.Также она акцентировала, что масштабные проекты реализуются практически во всех сферах, от здравоохранения и образования до жилищного и дорожного строительства. Экономика полуострова укрепляется благодаря федеральным программам поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирующим региональное развитие.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииВоины с большой буквы: в Крыму поздравили "вежливых людей"

