Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Чтобы дать Крыму полноценное туристическое развитие, нужно сосредоточиться на круглогодичном позиционировании, на приведении в соответствие гостевых домов. Такое мнение РИА Новости Крым на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.По его мнению, Крым обладает самым высоким потенциалом – при той строящейся дорожной и гостиничной инфраструктуре, создании курорта "Золотые пески" и многом другом полуостров достигнет цифры в 10 миллионов туристов и выше."Инвесторы с удовольствием пришли в Крым. Сейчас строительство в Крыму оценивается как бум. Привлекается огромное количество коллективных инвестиций", – поделился мнением эксперт.Он подчеркнул, что Крым всегда находится либо в топ-3, либо в топ-5 курортов, направлений, куда едут россияне.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Крым представлен единым стендом, где презентуют курортный потенциал республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методикиАлупка завоевала Гран-при музейного туризмаКрым готовит для туристов гастрономические сюрпризы

Новости

