Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
Чтобы дать Крыму полноценное туристическое развитие, нужно сосредоточиться на круглогодичном позиционировании, на приведении в соответствие гостевых домов... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T06:23
2026-03-12T06:23
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110611/25/1106112535_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_06bb5908f7983334cc446f309548ef8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Чтобы дать Крыму полноценное туристическое развитие, нужно сосредоточиться на круглогодичном позиционировании, на приведении в соответствие гостевых домов. Такое мнение РИА Новости Крым на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.По его мнению, Крым обладает самым высоким потенциалом – при той строящейся дорожной и гостиничной инфраструктуре, создании курорта "Золотые пески" и многом другом полуостров достигнет цифры в 10 миллионов туристов и выше."Инвесторы с удовольствием пришли в Крым. Сейчас строительство в Крыму оценивается как бум. Привлекается огромное количество коллективных инвестиций", – поделился мнением эксперт.Он подчеркнул, что Крым всегда находится либо в топ-3, либо в топ-5 курортов, направлений, куда едут россияне.11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Крым представлен единым стендом, где презентуют курортный потенциал республики.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110611/25/1106112535_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_0ef9f2a364931198f16ad9295f8ae015.jpg
1920
1920
true
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год

В Крыму крупные инвесторы развивают сферу строительства отелей и гостевых домов

06:23 12.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Чтобы дать Крыму полноценное туристическое развитие, нужно сосредоточиться на круглогодичном позиционировании, на приведении в соответствие гостевых домов. Такое мнение РИА Новости Крым на площадке 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве высказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

"Для нас важно сейчас сосредоточиться на позиционировании круглогодичном, на приведении в соответствие гостевых домов. Формирование такого высокого уровня стандарта сервиса отдыха и гостеприимства. Я думаю, что здесь Крым точно абсолютно в топ-3", – сказал собеседник.

По его мнению, Крым обладает самым высоким потенциалом – при той строящейся дорожной и гостиничной инфраструктуре, создании курорта "Золотые пески" и многом другом полуостров достигнет цифры в 10 миллионов туристов и выше.
"Инвесторы с удовольствием пришли в Крым. Сейчас строительство в Крыму оценивается как бум. Привлекается огромное количество коллективных инвестиций", – поделился мнением эксперт.
Он подчеркнул, что Крым всегда находится либо в топ-3, либо в топ-5 курортов, направлений, куда едут россияне.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT – ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Крым представлен единым стендом, где презентуют курортный потенциал республики.
