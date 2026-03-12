https://crimea.ria.ru/20260312/topit-zelenskogo-chem-mozhet-obernutsya-publichnyy-prizyv-orbana-k-seme-1154292021.html

"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье

"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье - РИА Новости Крым, 12.03.2026

"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье

Публичный призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к его семье после откровенных угроз из Киева поможет быстрее поменять мнение европейского общества об... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Публичный призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к его семье после откровенных угроз из Киева поможет быстрее поменять мнение европейского общества об Украине. Это соответствует базовым стратегическим договоренностям "топить Зеленского", которые ранее были заключены с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеозапись, на которой звонит своим дочерям и просит их беречь себя, не бояться угроз со стороны Украины, но относится к ним серьезно. Неделю назад глава киевского режима Владимир Зеленский публично пригрозил натравить украинских боевиков на Орбана за его несогласие поддержать выделение ЕС кредита Киеву на военные цели. Накануне отставной генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала открыто пригрозил Орбану, а также его детям и внукам.По мнению политолога, то, что Виктор Орбан вынес в публичную плоскость для обсуждения этот прецедент, является прекрасной возможностью изменить мнение о Зеленском "с его хуторской дипломатией" у европейского обывателя.Это будет очень удачно, поскольку очень долгое время "европейцы, рисуя портрет Зеленского, пользуются его интервью каким-то медийным площадкам, где он постоянно говорит, как Россия напала, а они защищаются и отвоевывают какие-то невероятные квадратные километры", отметил Шипилин.По словам Шипилина, "Орбан не человек из России", а представитель страны, которая является полноправным членом НАТО и Евросоюза, "и заткнуть ему рот не удастся". А это значит, что к словам венгерского премьера в конце концов прислушаются европейские политики, а не только простые граждане государств Европы."Потому что обыватель все-таки давит на политиков, и они под этим давлением принимают соответствующие решения", – заметил политолог.Как следствие, все произошедшее вокруг персоны Орбана может основательно повлиять на отношение Европы в целом к Украине, считает он.По мнению Шипилина, такой ответ Орбана на угрозы Киева вполне укладывается в его политическую позицию защитника венгров, которую премьер занял давно и в которой выступает в очередной предвыборной кампании (парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле – ред.)."Орбан в предвыборной ситуации, и такого рода политические скандалы играют в его пользу, и он мастерски использует все эти угрозы", – отметил Шипилин.В то же время действия венгерского политика являются частью гораздо более глобальной работы, которую он ведет в рамках ранее заключенных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, который "считает Орбана абсолютно своим человеком в Европе", сказал политолог.Это не значит, однако, что Орбан всякий раз спрашивает у Трампа разрешение совершить тот или иной поступок в рамках их базового соглашения, уверен политолог."Мне кажется, что Орбан из тех политиков, которые понимают, что будет одобрено, а что нет. И он в известной степени самостоятельный политик. До Трампа он вел себя примерно так же: ездил в Москву, вел переговоры, имел собственное мнение. И всегда был оппонентом глобалистам. А с приходом Трампа положение его только упрочилось", –подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с РоссиейСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоТрамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль

