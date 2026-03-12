https://crimea.ria.ru/20260312/teplyy-mart-v-krymu---pobit-li-rekord-1154278783.html

Теплый март в Крыму - побит ли рекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Температурный максимум в Крыму не побит, накануне днем воздух прогрелся до + 17 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.В четверг ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что двадцать рекордов тепла было установлено на Русской равнине за 11 марта текущего года, из них семь - в областных центрах: Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Вологде, Твери, Донецке и Луганске.Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков сообщил, что этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. При этом Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров", уточнив, что снежная зима сама по себе не является гарантией активного роста популяции комаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовымХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые

