Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Температурный максимум в Крыму не побит, накануне днем воздух прогрелся до + 17 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.В четверг ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что двадцать рекордов тепла было установлено на Русской равнине за 11 марта текущего года, из них семь - в областных центрах: Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Вологде, Твери, Донецке и Луганске.Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков сообщил, что этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. При этом Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров", уточнив, что снежная зима сама по себе не является гарантией активного роста популяции комаров.
