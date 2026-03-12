Рейтинг@Mail.ru
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/teplyy-mart-v-krymu---pobit-li-rekord-1154278783.html
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
Температурный максимум в Крыму не побит, накануне днем воздух прогрелся до + 17 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог,... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:42
2026-03-12T14:42
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153825722_0:237:3077:1968_1920x0_80_0_0_64b854f9116fcc246f6481fdb5d43790.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Температурный максимум в Крыму не побит, накануне днем воздух прогрелся до + 17 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.В четверг ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что двадцать рекордов тепла было установлено на Русской равнине за 11 марта текущего года, из них семь - в областных центрах: Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Вологде, Твери, Донецке и Луганске.Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков сообщил, что этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. При этом Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров", уточнив, что снежная зима сама по себе не является гарантией активного роста популяции комаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовымХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153825722_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9f5f0196a0740fda38cc9cf6737e4ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, рекорды
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд

Крым не попал в число регионов с рекордом тепла за сутки

14:42 12.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Гагаринском парке Симферополя
Весна в Гагаринском парке Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Температурный максимум в Крыму не побит, накануне днем воздух прогрелся до + 17 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.
"Воздух в Крыму 11 марта прогрелся до + 10...+ 17 градусов. Ночью было прохладно -2...+3 градуса. Абсолютный максимум не был перекрыт", - сказала она.
В четверг ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что двадцать рекордов тепла было установлено на Русской равнине за 11 марта текущего года, из них семь - в областных центрах: Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Вологде, Твери, Донецке и Луганске.
Ранее доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков сообщил, что этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. При этом Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров", уточнив, что снежная зима сама по себе не является гарантией активного роста популяции комаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
 
Погода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрРекорды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния