Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

2026-03-12T11:34
2026-03-12T11:34
2026-03-12T11:34
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на услуги в детских парикмахерских
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В России впервые утвержден ГОСТ, который регламентирует правила оказания парикмахерских услуг детям. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.
Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2026 года. Новый стандарт в числе прочего вводит ограничения на перечень услуг, которые можно оказывать детям.
В документе говорится, что услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации. Помимо этого, во время маникюра и педикюра нельзя ничего срезать. Кроме того, разрешен только пирсинг ушей - прокалывать можно только мочки.
Разрешается делать детям стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами, спа-программы, визажные работы, косметический макияж и временные татуировки. Парикмахерские услуги для детей должны оказываться только с применением специальной детской косметики, без сильных ароматизаторов и прочих добавок.
Дети в возрасте от 1 года до 10 лет должны быть в парикмахерской под присмотром родителя или законного представителя.
При этом поверхности, которых может коснуться ребенок, не должны быть горячее 60 градусов Цельсия. Вводятся ограничения и на температуру воды: для детей возрастом до 7 лет она должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов Цельсия, отмечено в тексте.
Также в детских парикмахерских необходимо будет предусмотреть место для колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского транспорта. А в туалетах должно быть установлено оборудование, соответствующее разным возрастным группам.
Ранее сообщалось
, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.
