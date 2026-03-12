https://crimea.ria.ru/20260312/takoe-vpervye-v-rossii-prinyali-gost-na-parikmakherskie-uslugi-dlya-detey-1154268278.html

Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

В России впервые утвержден ГОСТ, который регламентирует правила оказания парикмахерских услуг детям. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В России впервые утвержден ГОСТ, который регламентирует правила оказания парикмахерских услуг детям. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2026 года. Новый стандарт в числе прочего вводит ограничения на перечень услуг, которые можно оказывать детям.Разрешается делать детям стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами, спа-программы, визажные работы, косметический макияж и временные татуировки. Парикмахерские услуги для детей должны оказываться только с применением специальной детской косметики, без сильных ароматизаторов и прочих добавок.Дети в возрасте от 1 года до 10 лет должны быть в парикмахерской под присмотром родителя или законного представителя.При этом поверхности, которых может коснуться ребенок, не должны быть горячее 60 градусов Цельсия. Вводятся ограничения и на температуру воды: для детей возрастом до 7 лет она должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов Цельсия, отмечено в тексте.Также в детских парикмахерских необходимо будет предусмотреть место для колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского транспорта. А в туалетах должно быть установлено оборудование, соответствующее разным возрастным группам.Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творогВ России вводят новый ГОСТ на карандашиОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы

