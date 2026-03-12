https://crimea.ria.ru/20260312/ssha-mogut-ugrozhat-miru-zombi-apokalipsisom-1154264733.html

Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить... РИА Новости Крым, 12.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/54/1118015490_133:419:2117:1535_1920x0_80_0_0_5734e82f61b03a0516c32d388dc9ff93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Для журнала "Эксперт" Медведев написал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад", в которой говорится, что США создали глобальную военно-биологическую сеть, и теперь используют другие страны как полигоны для своих испытаний. На Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, а также на пространстве СНГ размещены порядка 400 лабораторий двойного назначения.По его словам, применение новых патогенов позволит США создавать возле границ с Россией или других стран замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут иметь глобальные масштабы."Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества", - отметил Медведев.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.О планах США открыть в тогда еще украинском Симферополе свою биолабораторию ранее заявлял постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. И только воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МОРоссийские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружиемМассовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине

