США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом - РИА Новости Крым, 12.03.2026
США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
2026-03-12T09:34
2026-03-12T09:34
2026-03-12T09:34
2026-03-12T09:34
дмитрий медведев
сша
биологическое оружие
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Для журнала "Эксперт" Медведев написал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад", в которой говорится, что США создали глобальную военно-биологическую сеть, и теперь используют другие страны как полигоны для своих испытаний. На Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, а также на пространстве СНГ размещены порядка 400 лабораторий двойного назначения."Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us" (о постапокалиптическом будущем после глобальной эпидемии - ред.), может стать не такой уж фантастикой", - считает Медведев.По его словам, применение новых патогенов позволит США создавать возле границ с Россией или других стран замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут иметь глобальные масштабы."Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества", - отметил Медведев.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.О планах США открыть в тогда еще украинском Симферополе свою биолабораторию ранее заявлял постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. И только воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму.
дмитрий медведев, сша, биологическое оружие, новости
США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой из-за исследований США - Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Для журнала "Эксперт" Медведев написал статью "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад", в которой говорится, что США создали глобальную военно-биологическую сеть, и теперь используют другие страны как полигоны для своих испытаний. На Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, а также на пространстве СНГ размещены порядка 400 лабораторий двойного назначения.
"Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us" (о постапокалиптическом будущем после глобальной эпидемии - ред.), может стать не такой уж фантастикой", - считает Медведев.
По его словам, применение новых патогенов позволит США создавать возле границ с Россией или других стран замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут иметь глобальные масштабы.
"Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества", - отметил Медведев.
В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории
противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
О планах США открыть в тогда еще украинском Симферополе свою биолабораторию ранее заявлял
постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. И только воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму.
