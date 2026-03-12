"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
Агент Киева рассказал о подготовке к теракту против военного в Крыму - видео ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса публикует ЦОС ФСБ.
"В пабликах увидел призыв к жителям, находящихся на оккупированных территориях, сообщать информацию, которая была бы интересна разведке Украины. Перешел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации", - рассказал он.
По словам задержанного, с начала специальной военной операции он "производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма".
Позже ему поступило задание извлечь СВУ и применить его в отношении российского военнослужащего.
"Снабдил (куратор - ред.) меня информацией о цели. Это был российский военный. Мне прислали его фото и фото его авто. Осуществить данные действия мне не удалось, потому что я был задержан сотрудниками ФСБ", - добавил он на видеозаписи.
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.