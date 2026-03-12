Рейтинг@Mail.ru
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
https://crimea.ria.ru/20260312/snimal-tekhniku-v-krymu-i-khotel-vzorvat-voennogo-dopros-agenta-kieva-1154266466.html
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева - РИА Новости Крым, 12.03.2026
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса публикует ЦОС ФСБ.По словам задержанного, с начала специальной военной операции он "производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма".Позже ему поступило задание извлечь СВУ и применить его в отношении российского военнослужащего.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, предотвращение терактов в крыму
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева

Агент Киева рассказал о подготовке к теракту против военного в Крыму - видео ФСБ

10:41 12.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса публикует ЦОС ФСБ.

"В пабликах увидел призыв к жителям, находящихся на оккупированных территориях, сообщать информацию, которая была бы интересна разведке Украины. Перешел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации", - рассказал он.

По словам задержанного, с начала специальной военной операции он "производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма".
Позже ему поступило задание извлечь СВУ и применить его в отношении российского военнослужащего.
"Снабдил (куратор - ред.) меня информацией о цели. Это был российский военный. Мне прислали его фото и фото его авто. Осуществить данные действия мне не удалось, потому что я был задержан сотрудниками ФСБ", - добавил он на видеозаписи.
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.
