"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева

"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева - РИА Новости Крым, 12.03.2026

"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева

Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта, признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму. Кадры допроса публикует ЦОС ФСБ.По словам задержанного, с начала специальной военной операции он "производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма".Позже ему поступило задание извлечь СВУ и применить его в отношении российского военнослужащего.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

