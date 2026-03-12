Рейтинг@Mail.ru
Скифское золото из Крыма стало политическим заложником - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
Скифское золото из Крыма стало политическим заложником - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
Отказ руководства археологического музея Амстердамского университета возвращать крымские ценности – прямое нарушение принципа неделимости и неразрывности... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T20:11
2026-03-12T20:11
министерство культуры россии
мнения
крым
скифское золото
музеи крыма
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Отказ руководства археологического музея Амстердамского университета возвращать крымские ценности – прямое нарушение принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.11 марта Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей. Дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.В министерстве культуры РФ в очередной раз напомнили, что музейные предметы из коллекции "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а предметы из собраний трех других музеев – Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды – к собственности Республики Крым. Все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ.Похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". Речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
крым
россия
украина
1920
1920
true
министерство культуры россии, мнения, крым, скифское золото, музеи крыма, россия, украина
Скифское золото из Крыма стало политическим заложником

Скифское золото из Крыма стало политическим заложником – Минкультуры РФ

20:11 12.03.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Отказ руководства археологического музея Амстердамского университета возвращать крымские ценности – прямое нарушение принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Никто из музеев-участников не мог предположить, что вывезенные для показа предметы станут политическими заложниками и не смогут вернуться на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков. Был создан опасный для музейной практики прецедент, поставивший под сомнение действие международной и межмузейной выставочной практики и сам принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций", – цитирует РИА Новости заявление Минкультуры РФ.
11 марта Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей. Дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.
В министерстве культуры РФ в очередной раз напомнили, что музейные предметы из коллекции "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а предметы из собраний трех других музеев – Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды – к собственности Республики Крым. Все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ.
Похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". Речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.
Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.
Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнение
Путин оценил уникальные феодосийские серьги в Эрмитаже
Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов
 
Министерство культуры РоссииМненияКрымСкифское золотоМузеи КрымаРоссияУкраина
 
