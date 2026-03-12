Скифское золото из Крыма стало политическим заложником

https://crimea.ria.ru/20260312/skifskoe-zoloto-iz-kryma-stalo-politicheskim-zalozhnikom-1154291657.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Отказ руководства археологического музея Амстердамского университета возвращать крымские ценности – прямое нарушение принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.11 марта Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей. Дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.В министерстве культуры РФ в очередной раз напомнили, что музейные предметы из коллекции "Херсонеса Таврического" относятся к собственности России, а предметы из собраний трех других музеев – Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды – к собственности Республики Крым. Все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ.Похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море". Речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что шансов вернуть скифское золото в Россию мало, так как оно, вероятнее всего, после транспортировки из Европы в Украину окажется в частных коллекциях.Комментируя тему, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением.Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что и когда может помочь вернуть Крыму скифское золото – мнениеПутин оценил уникальные феодосийские серьги в ЭрмитажеЭкс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов

