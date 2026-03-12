https://crimea.ria.ru/20260312/skazhu-vam-prosto-nuzhen-dizel--zelenskiy-klyanchit-toplivo-u-rumynii-1154293379.html

"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии

"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии - РИА Новости Крым, 12.03.2026

"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии

Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину. РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T19:54

2026-03-12T19:54

2026-03-12T19:54

новости

украина

венгрия

румыния

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154293527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26912c404c56a2532ae98d0af87fccce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил Россию.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и в Словакию остановлены 27 января. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – ОрбанСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоАтака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа

украина

венгрия

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, венгрия, румыния, владимир зеленский