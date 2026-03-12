Рейтинг@Mail.ru
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/skazhu-vam-prosto-nuzhen-dizel--zelenskiy-klyanchit-toplivo-u-rumynii-1154293379.html
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии - РИА Новости Крым, 12.03.2026
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T19:54
2026-03-12T19:54
новости
украина
венгрия
румыния
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154293527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26912c404c56a2532ae98d0af87fccce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил Россию.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и в Словакию остановлены 27 января. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – ОрбанСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоАтака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
украина
венгрия
румыния
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154293527_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_efd951f09b1c7487f611420dfb6e4655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, венгрия, румыния, владимир зеленский
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии

Зеленский выпрашивает дизельное топливо у Румынии после ссоры с Венгрией

19:54 12.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.
18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
"Скажу вам просто: нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану – ред.). Очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания", – заявил Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте.
В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил Россию.
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и в Словакию остановлены 27 января. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан
Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
 
НовостиУкраинаВенгрияРумынияВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
21:0130 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
20:48Как надолго в Крым пришло тепло
20:32"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
20:12В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
19:54"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
19:31Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
19:10В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр
18:5240 подземных толчков в Турции – люди покидают дома
18:33Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
18:09Зеленский пытается посеять ненависть к России на десятки лет – социолог
17:47ВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять раненых
17:36Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
17:32В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
17:20На Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
17:10Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
17:00Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе России
16:43При пожаре на заводе в Ростовской области пострадали пять человек
Лента новостейМолния