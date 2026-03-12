https://crimea.ria.ru/20260312/skazhu-vam-prosto-nuzhen-dizel--zelenskiy-klyanchit-toplivo-u-rumynii-1154293379.html
"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией, остановившей поставки дизеля на Украину.18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".В дефиците топлива на Украине Зеленский традиционно обвинил Россию.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и в Словакию остановлены 27 января. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – ОрбанСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – ФицоАтака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
