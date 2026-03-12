Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии
Киев стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии – Сийярто
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии, атакуя "Турецкий поток" вслед за блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление в видеообращении в соцсети Facebook* сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", – цитирует Сийярто РИА Новости.
Он подчеркнул, что информацию о попытках Украины атаковать газопровод "Турецкий поток" он получил от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина в телефонном режиме.
На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Эта станция – участок "Турецкого потока". В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. В Кремле эти попытки назвали абсолютно безрассудными.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ ранее предупреждал о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что достигнуто на переговорном треке".
*запрещена в РФ как экстремистская
