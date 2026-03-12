Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии
Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии
Киевский режим стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии, атакуя "Турецкий поток" вслед за блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление... РИА Новости Крым, 12.03.2026
петер сийярто
венгрия
украина
газопровод "турецкий поток"
нефтепровод "дружба"
российская нефть
газ
газопровод
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии, атакуя "Турецкий поток" вслед за блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление в видеообращении в соцсети Facebook* сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Он подчеркнул, что информацию о попытках Украины атаковать газопровод "Турецкий поток" он получил от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина в телефонном режиме.На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Эта станция – участок "Турецкого потока". В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. В Кремле эти попытки назвали абсолютно безрассудными.Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ ранее предупреждал о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что достигнуто на переговорном треке".*запрещена в РФ как экстремистская
венгрия
украина
петер сийярто, венгрия, украина, газопровод "турецкий поток", нефтепровод "дружба", российская нефть, газ, газопровод, новости
Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии

Киев стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии – Сийярто

16:21 12.03.2026
 
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии, атакуя "Турецкий поток" вслед за блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление в видеообращении в соцсети Facebook* сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, хочет сделать полностью невозможным энергоснабжение Венгрии, поскольку украинцы уже блокируют наши поставки нефти, а теперь хотят заблокировать и поставки газа", – цитирует Сийярто РИА Новости.
Он подчеркнул, что информацию о попытках Украины атаковать газопровод "Турецкий поток" он получил от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина в телефонном режиме.
На этой неделе ВСУ дважды пытались нанести урон компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Эта станция – участок "Турецкого потока". В первый раз дроны были уничтожены в ночь на 11 марта. В среду попытка повторилась. Расчеты российских средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов. Компрессорная станция "Русская" находится в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по "Турецкому потоку". Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям. В Кремле эти попытки назвали абсолютно безрассудными.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ ранее предупреждал о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что достигнуто на переговорном треке".
*запрещена в РФ как экстремистская
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
 
Петер СийяртоВенгрияУкраинаГазопровод "Турецкий поток"Нефтепровод "Дружба"Российская нефтьГазГазопроводНовости
 
