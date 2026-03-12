Рейтинг@Mail.ru
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит
Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Явление поздно вечером в среду наблюдали жители Краснодара, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.При этом в Лаборатории уточнили, что с большой вероятностью метеорит разрушился непосредственно над Черным морем. 9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит

06:42 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Явление поздно вечером в среду наблюдали жители Краснодара, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.
"В крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра)", - написали ученые в Telegram.
При этом в Лаборатории уточнили, что с большой вероятностью метеорит разрушился непосредственно над Черным морем.
9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.
