https://crimea.ria.ru/20260312/shar-v-nebe-nad-poberezhem-chernogo-morya-proletel-meteorit-1154263165.html

Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит

Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит

Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T06:42

2026-03-12T06:42

2026-03-12T06:42

черное море

космос

метеорит

институт солнечно-земной физики

новости

краснодарский край

ростовская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154263049_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_2702916890c34aa357611ae4668d9c8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Явление поздно вечером в среду наблюдали жители Краснодара, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.При этом в Лаборатории уточнили, что с большой вероятностью метеорит разрушился непосредственно над Черным морем. 9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

космос

краснодарский край

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, космос, метеорит, институт солнечно-земной физики, новости, краснодарский край, ростовская область, новости