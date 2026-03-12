https://crimea.ria.ru/20260312/shar-v-nebe-nad-poberezhem-chernogo-morya-proletel-meteorit-1154263165.html
Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит
Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T06:42
2026-03-12T06:42
2026-03-12T06:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Небольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Явление поздно вечером в среду наблюдали жители Краснодара, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.При этом в Лаборатории уточнили, что с большой вероятностью метеорит разрушился непосредственно над Черным морем. 9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
