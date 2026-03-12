https://crimea.ria.ru/20260312/sevastopolets-po-zadaniyu-kieva-sobiralsya-vzorvat-rossiyskogo-voennogo-1154265263.html

Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещенную в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для нее он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ."Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция по сборке СВУ. Также мужчина получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт."Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Подготовка к теракту" и "Госизмена". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали втемную. Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки. Задержанный рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцевТеракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании

