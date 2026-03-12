Рейтинг@Mail.ru
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного
Севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того,... РИА Новости Крым, 12.03.2026
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости крыма
срочные новости крыма
севастополь
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещенную в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для нее он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ."Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция по сборке СВУ. Также мужчина получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт."Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Подготовка к теракту" и "Госизмена". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали втемную. Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки. Задержанный рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцевТеракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного

В Крыму ФСБ предотвратила теракт против российского высокопоставленного военного

09:47 12.03.2026 (обновлено: 10:38 12.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно вышел на запрещенную в России подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию. Для нее он собирал информацию про российских военных для организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
"Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", - говорится в сообщении.
В тайнике, о расположении которого севастопольцу рассказал куратор, лежали взрывное устройства, инструкция по сборке СВУ. Также мужчина получил от куратора номер автомобиля, адрес проживания военнослужащего и дату, когда нужно было совершить теракт.
"Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Подготовка к теракту" и "Госизмена". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали втемную. Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки. Задержанный рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
 
