Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/rossiyskie-voennye-sbili-6-snaryadov-himars-i-447-bespilotnikov-vsu--1154275920.html
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T13:31
2026-03-12T13:33
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, уничтожила пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниДва человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ

Российская ПВО сбила за сутки 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ

13:31 12.03.2026 (обновлено: 13:33 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, уничтожила пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
 
Министерство обороны РФНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния