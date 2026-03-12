Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260312/rossiyskie-voennye-sbili-6-snaryadov-himars-i-447-bespilotnikov-vsu--1154275920.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, уничтожила пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения.
13:31 12.03.2026 (обновлено: 13:33 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, уничтожила пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
