Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2026

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, уничтожила пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниДва человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ

2026

