"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание документа прошло в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы.Цель документа - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли."Сегодня очень памятный для нас день. Ровно 11 лет назад медиагруппа "Россия сегодня" открыла свое представительство в Крыму. Мы стали первым государственным СМИ, кто зашел таким образом в Крым....<...> С тех пор Аксенов Сергей Валерьевич (глава РК - ред.) сотрудничал с нами, поддерживал нас", - сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он напомнил, что генеральный директор компании "Курорт "Золотые пески России" Вадим Волченко, который до этого в течение семи лет возглавлял Министерство курортов Крыма, ранее был руководителем регионального подразделения медиагруппы в Симферополе."С одной стороны агентство уделяет внимание Крыму, а с другой стороны - наши личные контакты, дружба и профессиональное сотрудничество привели к тому, что мы поддерживаем проект, которым сейчас занимается Вадим Волченко", - добавил Киселев.В свою очередь Волченко назвал медиагруппу "Россия сегодня" родным для себя агентством и поблагодарил лично Дмитрия Киселева "за внимание, силы и энергию, уделяемые Республике Крым"."Спасибо вам за поддержку этого проекта, который для Крыма безусловно крайне важен. Он создан по инициативе главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, найден базовый инвестор, мы создали грамотный большой проект, большую презентацию, которую представили сначала правительству РФ, а затем Сергей Валерьевич его презентовал президенту", - рассказал Вадим Волченко.Он напомнил, что федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" по созданию круглогодичных курортов, которых "на сегодняшний день в стране 12 и они призваны обеспечить до 10 миллионов дополнительных туристических поездок в течение года". А показатель крымского проекта - от одного миллиона туристов.Волченко рассказал, что реализация проекта находится на "достаточно высокой стадии". На первых объектах уже начинается стройка, часть - еще в проектировании. Он назвал это примером "действительно эффективного сотрудничества власти федеральной, региональной и бизнеса".Волченко уточнил, что проектом предусмотрено строительство 21-го отеля, два из которых - для персонала, а 19 - для гостей. Первый отель уже строится, еще восемь - на стадии проектирования. Первый этап проекта будет готов до 2030 года, полностью курорт построят до 2035 года, сказал он, уточнив, что здесь будет не только отельный комплекс, рестораны, спортивный комплекс, но и 45 гектаров пляжей, 11 километров - зона набережной для променада. Кроме того, курорт будет включать крытый аквапарк, термальный комплекс, концертно-выставочные залы и парк развлечений."Это большая амбициозная задача. И я уверен, что благодаря медиагруппе "Россия сегодня" нам будет значительно проще решать многие непростые проблемы, потому что аналогов этот проект, по сути, не имеет в стране", - резюмировал Волченко.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что проект строительства и реконструкции автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в Евпатории включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Строительство масштабного круглогодичного морского курорта в Евпатории на западном побережье Крыма обеспечит поступление в бюджет региона порядка трех миллиардов рублей до 2035 года. Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – АксеновВ Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат

