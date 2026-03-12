https://crimea.ria.ru/20260312/rabota-iz-interneta-v-krymu-poymali-posobnika-aferistov-1154275371.html
"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов - РИА Новости Крым, 12.03.2026
"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
В Крыму подросток, желая заработать, стал курьером телефонных мошенников. Молодой человек помог аферистам похитить у пенсионерки из Ялты 200 тысяч рублей,... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T20:32
2026-03-12T20:32
2026-03-12T20:32
мошенничество
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154275538_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f7d2c7f849491ede621a5a2cb285e858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму подросток, желая заработать, стал курьером телефонных мошенников. Молодой человек помог аферистам похитить у пенсионерки из Ялты 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 87-летней местной жительнице Ялты позвонили неизвестные и сообщили, что ее племянница якобы стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники потребовали срочно передать денежные средства."Разоблачить аферу помог внимательный таксист, который получил заказ на перевозку посылки из Ялты в Симферополь. 41-летний водитель обратил внимание, что среди вещей находится крупная сумма денег, в том числе и в иностранной валюте", – сказано в сообщении.Мужчина незамедлительно сообщил об этом в полицию. На конечном адресе такси с посылкой встречал не только курьер, подосланный мошенниками, но и сотрудники полиции. При получении "передачки" полицейские задержали 16-летнего симферопольца, уточнили в МВД.Сотрудники полиции, оперативно задержав курьера, предотвратили передачу мошенникам 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.Ранее сообщалось, что за пособничество дистанционным мошенникам в Севастополе 28-летний курьер может получить до 10 лет лишения свободы. Мужчину подозревают в хищении 750 тысяч рублей в составе организованной группы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники просят деньги от имени мэра ЯлтыМошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154275538_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbda892b02c5b3b14e69d37885aab4b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
В Ялте подростка подозревают в работе на дистанционных мошенников – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму подросток, желая заработать, стал курьером телефонных мошенников. Молодой человек помог аферистам похитить у пенсионерки из Ялты 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, 87-летней местной жительнице Ялты позвонили неизвестные и сообщили, что ее племянница якобы стала виновницей ДТП
. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники потребовали срочно передать денежные средства.
"Разоблачить аферу помог внимательный таксист, который получил заказ на перевозку посылки из Ялты в Симферополь. 41-летний водитель обратил внимание, что среди вещей находится крупная сумма денег, в том числе и в иностранной валюте", – сказано в сообщении.
Мужчина незамедлительно сообщил об этом в полицию. На конечном адресе такси с посылкой встречал не только курьер, подосланный мошенниками, но и сотрудники полиции. При получении "передачки" полицейские задержали 16-летнего симферопольца, уточнили в МВД.
"На допросе подросток признался, что работу нашел в интернете. Его задачей было забирать деньги у пожилых людей и перечислять их так называемым "кураторам", оставляя себе процент от каждой доставки. Но молодой человек решил "обезопасить" себя, не забирая лично деньги, и послал на "адрес" такси. Однако план не сработал", – добавили в сообщении.
Сотрудники полиции, оперативно задержав курьера, предотвратили передачу мошенникам 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее сообщалось, что за пособничество дистанционным мошенникам в Севастополе 28-летний курьер может получить до 10 лет лишения свободы
. Мужчину подозревают в хищении 750 тысяч рублей в составе организованной группы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы в суде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: