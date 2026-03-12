"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов

https://crimea.ria.ru/20260312/rabota-iz-interneta-v-krymu-poymali-posobnika-aferistov-1154275371.html

В Крыму подросток, желая заработать, стал курьером телефонных мошенников. Молодой человек помог аферистам похитить у пенсионерки из Ялты 200 тысяч рублей,... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму подросток, желая заработать, стал курьером телефонных мошенников. Молодой человек помог аферистам похитить у пенсионерки из Ялты 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 87-летней местной жительнице Ялты позвонили неизвестные и сообщили, что ее племянница якобы стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники потребовали срочно передать денежные средства."Разоблачить аферу помог внимательный таксист, который получил заказ на перевозку посылки из Ялты в Симферополь. 41-летний водитель обратил внимание, что среди вещей находится крупная сумма денег, в том числе и в иностранной валюте", – сказано в сообщении.Мужчина незамедлительно сообщил об этом в полицию. На конечном адресе такси с посылкой встречал не только курьер, подосланный мошенниками, но и сотрудники полиции. При получении "передачки" полицейские задержали 16-летнего симферопольца, уточнили в МВД.Сотрудники полиции, оперативно задержав курьера, предотвратили передачу мошенникам 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.Ранее сообщалось, что за пособничество дистанционным мошенникам в Севастополе 28-летний курьер может получить до 10 лет лишения свободы. Мужчину подозревают в хищении 750 тысяч рублей в составе организованной группы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники просят деньги от имени мэра ЯлтыМошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке

